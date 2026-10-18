Paco Núñez defiende que Talavera necesita inversiones en la A-5 y desarrollos logísticos tras 25 años de promesas de AVE

Acto público del Partido Popular de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina. - PP C-LM

TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido este domingo que Talavera de la Reina necesita hechos y no más anuncios, ya que "la política tiene que servir para mejorar la vida de la gente y la política no puede servir para enfrentar, no puede servir para que haya muros que dividan a los castellanomanchegos o que dividan a los españoles".

"Hace 25 años, Emiliano García-Page como vicepresidente de la Junta, anunció que la llegada del AVE era inminente a Talavera y han pasado 25 años y Page sigue ahí, Sánchez en el Gobierno, y aquí seguimos sin AVE", ha señalado.

Durante un acto público en Talavera de la Reina, junto a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, y el alcalde, José Julián Gregorio, Núñez ha lamentado que Talavera siga esperando inversiones fundamentales para su desarrollo, como la mejora de la A-5 para reforzar las comunicaciones con Madrid, Extremadura y Portugal, así como el impulso de nuevos desarrollos logísticos, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

"Talavera está cansada de oír promesas, de oír soflamas, de ver pancartas. Talavera necesita realidades", ha afirmado el presidente del PP de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha defendido que un Gobierno del Partido Popular en España, con Alberto Núñez Feijóo, y en Castilla-La Mancha, con el PP, permitirá construir el futuro de oportunidades que merece la ciudad y su comarca.

Núñez ha defendido que Talavera de la Reina tiene un enorme potencial industrial, ganadero y logístico que debe aprovecharse con el apoyo de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha. "Es una ciudad con una potencia industrial incalculable", ha afirmado, al tiempo que ha destacado su tradición ganadera, su cerámica y el carácter emprendedor y trabajador de sus vecinos.

Para el presidente regional del PP, esta situación debe cambiar y Talavera necesita un proyecto político que apueste por su crecimiento y sus oportunidades. "Solo hay un camino para que Talavera pueda despegar y solo hay un camino para que Talavera pueda despuntar y es el camino de alejarnos del sanchismo y de alejarnos del socialismo", ha asegurado.

En materia de vivienda, Núñez ha denunciado las dificultades que tienen hoy los ciudadanos para acceder a ella y ha contrapuesto las políticas del Partido Popular a los años de gobiernos socialistas. "Son ocho años de Pedro Sánchez y once años de Emiliano García-Page que se reducen en cero viviendas construidas", ha afirmado.

Frente a esta situación, ha recordado que Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que construirá un millón de viviendas, reducirá el IVA para la compra de la primera vivienda y eliminará los impuestos a la compra de vivienda en el mundo rural. Igualmente, ha defendido que se ponga suelo a disposición para facilitar la construcción y abaratar el acceso a la vivienda.

"NOS JUGAMOS LA EXISTENCIA DE ESPAÑA COMO NACIÓN"

De su lado, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha defendido que las elecciones del 29 de noviembre son vitales para el debenir del país.

"Nos jugamos la existencia de España como nación", ha asegurado Gregorio, asegurando que las políticas del Gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez han incurrido en una deriva "que afecta a toda España, a todos los españoles y a los sectores estratégicos".

El primer edil de la Cidad de la Cerámica ha aludido también a Ceuta, "abandonada" por Pedro Sánchez, y ha defendido que "España es lo importante, porque si España no funciona, nosotros no podremos salir adelante".

El alcalde ha insistido en que la situación nacional también tiene consecuencias directas para ciudades como Talavera, que dependen de las decisiones y las inversiones del Gobierno de España y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha criticado la falta de apoyo de ambos ejecutivos a Talavera y su comarca, que agrupan a cerca de 200.000 personas. "En Talavera y la comarca no tenemos ni un apoyo de Emiliano García-Page ni de Pedro Sánchez".

PROYECTOS PENDIENTES

Gregorio ha criticado que los proyectos prometidos por García-Page hace cuatro años continúen sin materializarse. "No hay uno solo". A su juicio, el problema es que los gobiernos socialistas se dedican al "autobombo" y a hacerse campañas, mientras dejan a los ciudadanos "a los pies de los caballos".

Entre los proyectos pendientes, ha destacado la implantación del centro de datos de META, "una de las empresas más importantes del mundo", y ha reprochado al presidente regional los retrasos en la recalificación necesaria para avanzar en su desarrollo.

También ha denunciado los ocho años de demora de la nueva residencia de mayores y con respecto al Palacio de Justicia, ha recordado que el proyecto se consiguió en 2017, cuando Gregorio ejercía como delegado del Gobierno, y sin embargo, ha lamentado que la infraestructura siga sin construirse, pese a que recientemente se anunció su aprobación por el Consejo de Ministros.

El alcalde ha sumado a estas reivindicaciones el desdoblamiento de la entrada a Talavera, una actuación que, según ha recordado, prometieron tanto Emiliano García-Page como Pedro Sánchez. "Somos la única ciudad que para entrar no estamos desdoblados".

También ha insistido en la importancia de la llegada del tren de alta velocidad para Talavera, su comarca, el sur de Ávila y Extremadura. El alcalde ha lamentado la falta de avances y ha señalado que, "ya deberían haberse ejecutado actuaciones fundamentales para hacer realidad esta infraestructura". "Si dependemos de un Gobierno como el de Sánchez y como el de Page estamos completamente muertos".

LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN

Por otra parte, Gregorio ha pedido a los talaveranos y talaveranas que animen a sus vecinos, familiares y amigos a acudir a las urnas el próximo 29 de noviembre para votar al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

Gregorio ha señalado que el objetivo es superar los resultados del Partido Popular en las elecciones generales de 2023 y ha pedido la implicación de todos los representantes del partido en Talavera y la comarca. "Eso no lo podemos hacer nosotros solos, lo tenemos que hacer con vuestra ayuda".

"Que nos unamos todos, que seamos una voz unánime, que pidamos el voto a todo el mundo, para el Partido Popular, porque España nos necesita y Alberto Núñez Feijóo tiene que ser nuestro presidente".

Finalmente, el alcalde ha defendido que una victoria del Partido Popular en las elecciones generales supondría también un impulso para el cambio político en Castilla-La Mancha y para el futuro de Talavera. "Es importante que ganemos estas elecciones para hacer presidente regional a Paco Núñez, y Talavera crecerá si Paco Núñez gobierna en la región".