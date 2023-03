Pacto reivindica un museo de arte contemporáneo público en Toledo y que las obras de Alberto Sánchez se muestren en él

TOLEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Arte Contemporáneo en Toledo (Pacto) ha vuelto a reivindicar la creación de un Museo de Arte Contemporáneo de carácter público en la capital regional, donde se muestren los fondos almacenados o depositados en otras provincias que había en el extinto Museo de Arte Contemporáneo (Macto) y que el nuevo espacio acoja en su seno las obras del toledano Alberto Sánchez, 22 de las cuales se exhiben en el Convento de Santa Fe de la capital, sede del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha (Corpo), desde hace unas semanas.

Así lo han indicado este lunes en rueda de prensa distintos miembros representantes de colectivos que integran la Plataforma como la asociación cultural Círculo de Arte, la cooperativa La Divergente, la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, Iniciativa Ciudadana por el Casco Histórico o la vertiente territorial de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (Anabad).

El presidente de la asociación cultural Círculo de Arte, Fernando Barredo, ha explicado que, desde su constitución, Pacto ha reivindicado un museo público y que las administraciones competentes "reabran el Museo de Arte Contemporáneo de Toledo por la gran importancia de los fondos que integran la colección, por la memoria de los autores, y por ser Toledo la única capital que carece de un centro de arte contemporáneo público".

Pacto ha instado a que, si la Casa de las Cadenas "no está en condiciones" --este lugar, sede del Macto, se llegó a reformar pero, tras su arreglo, se descartó para ese fin--, se busquen "sin tardanza" otros edificios y se ponga fecha a la ejecución de los proyectos y las obras.

La Plataforma ha hecho un llamamiento a todo el tejido sociocultural de Toledo y su provincia para que, junto a las instituciones, respalden esta "justa reivindicación" y que la capital cuente con un museo público para el arte contemporáneo y que la ciudadanía pueda disfrutar "no solo de colecciones foráneas cedidas temporalmente sino de las suyas propias".

Sobre la existencia de contactos con el Ayuntamiento para abordar este tema, Barredo ha señalado que se han mantenido a lo largo del tiempo, pero actualmente "hay cierto ninguneo" ya que, desde hace meses, desde el Círculo de Arte, se le solicitó al concejal de Cultura, Teo García, hablar con la alcaldesa, Milagros Tolón, y "no parece que sea factible concertar la cita".

El manifiesto en defensa del Museo de Arte Contemporáneo público de la Plataforma ya cuenta con un centenar de firmas y permanecerá abierto tanto para otros colectivos como para personas que a nivel individual quieran sumarse a esta reivindicación, con el objetivo de llegar a las mil rúbricas, aunque "no tenemos mucha esperanza de ser escuchados", ha admitido Barredo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, Rafael García Serrano, ha reivindicado la antigua sede del Macto ubicada en la Casa de las Cadenas, como sitio "perfectamente viable" para retomar el Museo ya que el edificio es "una joya", propiedad del Ayuntamiento cedido al Estado, y "no se le ha dado ningún uso". A su juicio, tras la inversión que se realizó en su momento, solo habría que acometer un acceso para minusválidos y aspectos como la climatización, la iluminación, la seguridad "y poco más".

García Serrano ha defendido un espacio público propio que albergue las colecciones de arte contemporáneo, que se han ido incrementado con donaciones y algunas adquisiciones por parte del Ministerio de Cultura durante estos años, y que incluso dedique un espacio a la fotografía, con la colección de material fotográfico "muy importante" que tiene el Museo Santa Cruz.

"AFÁN POSITIVO"

Desde la cooperativa La Divergente, Carlos Ávila, ha apostado por "un Toledo de Alberto Sánchez" y un Toledo que se dedique a "mimar lo propio y que lo eleve a universal y sea luego de todos", siempre "desde un afán positivo, de crear cultura y crear ciudad", y con el cariño y la voluntad de poder hacerlo como necesidades prioritarias.

"No somos conscientes de la importancia económica que tiene la cultura y aquí los miles de visitantes no vienen por arte de magia" sino por la piedra, los pintores, los poetas o la historia de la capital regional, por lo que ha considerado "una lástima que no logremos comprender que es gracias a la cultura por lo que podemos generar económicamente todos los recursos suficientes y e incluso generar muchísimo más".

En el mismo sentido, la presidenta de la unión territorial de Anabad, María Jesús Cruz, también vicepresidenta de la Junta Rectora de la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz ¡Vivo!, ha reiterado la necesidad de que el museo contemporáneo público "vuelva de nuevo" pues "es muy necesario para recoger todas aquellas manifestaciones artísticas de los toledanos en todas su facetas" a través de toda la obra del siglo XIX y el XX.

Para el portavoz de Iniciativa Ciudadana del Toledo Histórico, Hilario Alarcón, su asociación vecinal tiene como principal fin "luchar por la calidad de vida de los vecinos residentes y tener buenos servicios públicos" y dentro de estos últimos también figuran los culturales y de gestión pública.

El artista Gabriel Ruiz Marcos, por parte del Círculo de Arte, y en representación de todos aquellos artistas que apoyan la demanda de Pacto y no han podido acudir a esta cita, ha insistido en que hay que "poner la obra de Alberto Sánchez de nuevo de vista al público" pero desde "un sitio digno, no solo para Alberto sino para todo el arte de la región y Toledo", pues hay firmas "importantes" guardadas en el Museo Santa Cruz y en otros sitios que deberían estar expuestas al público "tengan visitantes o no".

OBRAS "OFENDIDAS"

En este contexto, Fernando Barredo se ha preguntado si el hecho de que obras que se legaron no estén expuestas "deslegitima la propiedad" de esas obras, que ha considerado que están "secuestradas, incautadas, ofendidas" al no estar expuestas "ni al alcance" de los ciudadanos.

En nombre de la asociación cultural Círculo de Arte ha aclarado que su reivindicación "no se hace contra nada ni contra nadie, sino a favor de un museo y de la cultura", recordando que las obras, también las de Alberto Sánchez, fueron legadas "para un museo público", pidiendo en este punto "absoluta transparencia" ya que "no se saben los términos de la cesión de obras" de Alberto Sánchez al Corpo y le gustaría "ver qué es lo que ha firmado la Junta".

De hecho, ha opinado que el escultor toledano "hubiera detestado estar en esa colección" donde se encuentra en la actualidad y "hubiera abominado de ser así tratado", lamentando que esta ciudad sea "una vaca sin cencerro" en algunos aspectos.

Así, en el ámbito cultural, ha pedido "un poquito más de sensatez" para que "no sean los políticos de turno" los que deciden qué esculturas se ponen en la ciudad en cada momento, "porque ese momento puede ser de siglos".

Al hilo de ello, ha criticado la escultura del artista italiano Nino Longobardi que se verá en el mirador de la plaza de San Juan de los Reyes de Toledo, que ha bautizado como 'el cristo del 'hula-hoop', lamentando que la ciudad se esté "llenando de esculturas horripilantes" como la situada delante de la iglesia de los Jesuitas, que "es fea, es mala".