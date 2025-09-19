Page adelanta que C-LM defenderá la soberanía alimentaria como parte de la estrategia de defensa europea

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, asiste, en Elsinor (Dinamarca), a la recepción oficial de los miembros del Comité de las Regiones, previa a la celebración de la 235ª Mesa de este órgano. - JCCM

TOLEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha adelantado este viernes que la región defenderá ante el Comité de las Regiones de la Unión Europea la seguridad alimentaria como parte de la estrategia de seguridad europea.

En declaraciones a medios en Elsinor (Dinamarca), antes de la 235ª reunión de la Mesa del Comité de las Regiones, García-Page ha indicado que "ya está anunciado que parte de los fondos de cohesión se podrán dedicar a seguridad, pero también, en buena medida, a seguridad en el aprovisionamiento".

En este sentido, ha planteado que "nuestro objetivo fundamental como región es sacar el máximo posible de aprovechamiento a los fondos europeos, los que ya venimos aprovechando muy bien en la región y los que vayan surgiendo nuevos como consecuencia de los nuevos desafíos ahora y en el futuro". Así, Castilla-La Mancha planteará "hablar también de la seguridad y la soberanía, en términos también de seguridad alimentaria".

"Es esencial no dar un paso atrás en la política agraria comunitaria y seguir reforzándonos en todo aquello que nos otorga soberanía, capacidad de subsistir por nosotros mismos", ha afirmado el mandatario regional.

CIBERSEGURIDAD

Por otra parte, García-Page ha subrayado que la reunión del Comité de las Regiones "tiene mucho que ver con la ciberseguridad, con la seguridad en las comunicaciones, efectivamente es una parte esencial de la defensa".

En esta línea, ha reivindicado las iniciativas castellanomanchegas por la ciberseguridad, tras sufrir "muchos ataques".

"Creamos un instituto específico en la región para las comunicaciones y la ciberseguridad y la verdad es que estamos empezando a recoger esos frutos", ha reivindicado el presidente autonómico.