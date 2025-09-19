C-LM aboga por la unidad de acción de las CCAA para reivindicar la financiación agraria en la UE

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, asiste, en Elsinor (Dinamarca), a la recepción oficial de los miembros del Comité de las Regiones, previa a la celebración de la 235ª Mesa de este órgano. - JCCM

TOLEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado este viernes por la unidad de acción de las distintas comunidades autónomas para reivindicar el mantenimiento de la financiación al sector primario a través de la PAC.

"Espero que podamos dar una imagen unida", ha señalado el mandatario autonómico en declaraciones a los medios de comunicación en la recepción oficial de los miembros del Comité de las Regiones, previa a la celebración de la 235ª Mesa de este órgano en Elsinor, Dinamarca, apuntando que "el objetivo es ni un euro menos en la política agraria comunitaria".

Además, ha abogado por no renunciar a la cohesión europea, señalando que "nadie en España es partidario de que Europa dé el cheque al Estado, y el Estado ya se arregle por sí solo". "Eso es tanto como renunciar al concepto de cohesión de la política agraria comunitaria en Europa. Es un paso atrás en la idea de ir construyendo Europa", ha apuntado.

CONTACTOS CON OTRAS REGIONES

Por otra parte, García-Page ha destacado la importancia de "establecer contactos con unas y otras regiones". En este sentido, ha avanzado que la región está "avanzando en un posible acuerdo de colaboración con Emilia-Romagna en Italia, que tiene algunas similitudes con Castilla-La Mancha".

Asimismo, ha manifestado su interés por "estrechar relaciones" con otras regiones con importantes sectores vitivinícolas, como "toda la zona de Occitania en Francia" para "hacer un frente común y poder establecer resoluciones".

Finalmente, el presidente autonómico ha señalado que "a la hora de relacionarnos con una región en Italia, o con una región en Francia, o con una región en Bélgica, por ejemplo, la verdad es que no miramos en qué partido lo gobiernan". "Eso es importante, es hermoso, visto cómo está la política hoy en España", ha defendido García-Page.