El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto institucional por el 25N. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este miércoles de que las estrategias de igualdad "probablemente sean de las que más se puedan resentir" tras la decisión que adopten los españoles en las urnas el próximo domingo, día 29, con motivo de las elecciones generales, convencido de que sí "cabe un retroceso" en este ámbito que "puede ser más lento o más rápido".

García-Page se ha pronunciado así durante el acto institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, celebrado en Iniesta (Cuenca), bajo el lema 'La violencia contra las mujeres no es artificIAl, es real', donde ha señalado que, al margen de la batalla ideológica --"que está demasiado prostituida" y más "en estas fechas"--, la que hay que ganar es la "batalla cultural y social".

"Es muy difícil que yo me crea que se está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres cuando se establece esa distinción en función de la raza, o se establece esa distinción en función de la procedencia o de la renta de la gente. Para ser serios, hay que apostar en lote, indistintamente de la idea que se tenga en política", ha reseñado, asumiendo que hay "que conquistar más igualdad y, sobre todo, hay que impedir por todos los medios que se vaya para atrás".

A su juicio, en materia de igualdad hay que "rechazar al que no quiera hablar del problema" porque "si no se habla de los problemas, si no se habla de las soluciones, y las elecciones siempre son el mejor momento, aunque no siempre pasa eso, pero a lo largo del año, si no se habla de los problemas", no se arreglan, ha precisado.

Ha admitido que poner en marcha estrategias de igualdad es algo que necesita de "mucho tiempo" y "no se consigue de la noche a la mañana ir cambiando, ir moldeando, ir educando", por lo que, consciente de que este 25N se hablará de este tema, y a lo mejor "no de la mejor manera", ha defendido "la coherencia" en la vida pública como la que tiene Castilla-La Mancha, una región que se ha "armado" en esta lucha.

Se ha referido a la batalla cultural que hay que dar a través de las redes de comunicación y la inteligencia artificial, donde "los mensajes negativos, los mensajes de odio, van seis veces más rápido y tienen más audiencia" que los mensajes en positivo. "Esto nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer reflexionar. Y seguramente eso nos va a enfrentar a un problema mayor" que es el retroceso que se puede dar en el concepto de igualdad", ha incidido.

Tras mostrarse "muy satisfecho" con las medidas y servicios que se prestan desde la región ante lo que parece "un problema que no va a acabar nunca", Emiliano García-Page ha subrayado que "el fanatismo es incompatible con las soluciones" e "incompatible con la realidad" y frente a ello las soluciones tienen que ser razonables, prácticas y realistas, "pero tienen que ser".

RESPUESTA "FIRME Y COLECTIVA"

Previamente, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recordado a los partidos políticos, las instituciones y la sociedad en su conjunto que "no basta solamente con condenar cada asesinato machista" ni "con decir que la vida es así", consciente de que "debemos aislar a los agresores pero también a quienes niegan", sobre todo, "la desigualdad estructural que sostiene esa violencia y que la justifica".

También se ha dirigido a las víctimas --tras citar a Elena, de Villarrobledo, la última de las cuatro mujeres asesinadas en la región en lo que va de año-- para instarlas a pedir ayuda pues "es fundamental alzar la voz para que os podamos ayudar con toda la red que tenemos de recursos a vuestro servicio".

"El sistema público funciona, protege y cuida a miles de mujeres en nuestra región", ha destacado, y centrándose en las redes sociales y la inteligencia artificial, ha admitido que son "herramientas con enormes posibilidades" que también pueden usarse "para acosar, para controlar, para humillar, para amenazar o para difundir imágenes íntimas sin consentimiento", sumándose así a "una violencia que nace de la desigualdad de los estereotipos y de unas relaciones de poder" que aún hay "que seguir combatiendo".

"PRESTIGIAR LOS INSTRUMENTOS"

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha agradecido la labor de todas las instituciones que trabajan día a día luchando contra la violencia machista, así como a los centros educativos, desde se transmiten conocimientos y valores, convencido de que "si queremos transformar esta sociedad patriarcal en una sociedad más justa, necesitamos de ese elemento estructural y transformador que es la educación en los centros educativos".

"Las violencias machistas no son ni un invento ni una exageración, no son algo artificial. 47 mujeres asesinadas en lo que va de año, cuatro en Castilla-La Mancha", ha subrayado, asumiendo que aquí "luchamos contra dos frentes, quienes niegan que exista el negacionismo y también quienes tratan de desprestigiar" instrumentos como los centros de la mujer, las casas de acogida o las unidades de género de la Policía y de la Guardia Civil.

"Ese es el trabajo que tenemos que combatir, tenemos que prestigiar los instrumentos que luchan contra la violencia machista", ha expresado Bellido, lamentando que exista "quien está dispuesto a negar que todos los derechos de las mujeres son derechos humanos" y resaltando que en esta región "estamos todos unidos" contra la violencia machista y por la igualdad.

"RELACIONES SANAS Y EN IGUALDAD"

El alcalde de Iniesta, José Luis Merino Fajardo, ha recordado a las 47 mujeres asesinadas este año en el país para señalar que "no son cifras, son vidas. Eran madres, eran hijas, eran hermanas, vecinas, con nombre y con proyectos y con futuro" y poner sobre la mesa que la violencia contra las mujeres "es verdad" y "puede empezar en una pantalla, en un mensaje, en un control constante del móvil o en una imagen difundida sin permiso".

"Pero sus consecuencias son reales, el miedo, el aislamiento, el daño y a veces la muerte" y por eso se trabaja en toda la región y con los centros educativos "en relaciones sanas, en igualdad y en el uso responsable de las tecnologías" y también desde Iniesta, valorando los servicios que ofrece el municipio y el compromiso de los profesionales que trabajan en ellos.

Finalmente, ha hecho una "llamada a los hombres" para "no mirar hacia otro lado, no justificar y no callar ante un comentario o una actitud machista" y otra de recuerdo "a todas las mujeres que ya no están y por todas las que luchan por vivir en libertad".

RECONOCIMIENTOS

Durante el acto se han entregado 10 reconocimientos provinciales a centros educativos y empresas, entidades u otro tipo de asociaciones que destacan contribuciones en la lucha contra la violencia machista.

En la provincia de Albacete han sido reconocidos el IES 'Río Júcar', de Madrigueras (Albacete), y el Grupo Tecon. En Ciudad Real, el CEIP 'Santísimo Cristo de la Misericordia', de Miguelturra, y Formación Integral y Servicios Empresariales (FISE).

El CRA 'Manchuela', que agrupa a los municipios de Villalpardo, Villarta y El Herrumblar, es el centro educativo premiado en Cuenca, junto a la Asociación para el Desarrollo Integral 'El Záncara'. En Guadalajara, el IES 'Profesor Domínguez Ortiz', de Azuqueca de Henares, y la Asociación Violencia Machista Cero, de El Casar.

El CEIP 'Andrés Arango', de Velada, ha sido el centro educativo seleccionado en Toledo donde, en el ámbito de las entidades, se ha reconocido al Colegio Oficial de Abogados de Toledo.

La directora del CRA 'La Manchuela', Vanesa Lucas, en nombre de todos los galardonados, ha destacado que "la igualdad consiste en educar cada día, en cuestionar lo que parece normal, en enseñar a respetar las diferencias" y "un buen colegio no es aquel que reúne a grandes profesionales, es aquel que consigue que juntos sean capaces de ofrecer una educación que ninguno podría construir por separado".