Page afea a Díaz por presionar a su propio Gobierno pero cree que no habrá ruptura si no se validan decretos de vivienda

Archivo - El presidente autonómico, Emiliano García-Page, en una imagen de archivo.- DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que la postura de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de llamar a mantener la presión en la calle de cara al pleno extraordinario del Congreso de este viernes, en el que se debatirá la convalidación de los decretos de vivienda, es "un monumento a la incoherencia" pero ha aseverado que, a su juicio, el Gobierno de coalición no se romperá en caso de que no salgan adelante ambos textos.

García-Page, que ha sido entrevistado este miércoles en 'RNE', ha asegurado que le ha "dolido mucho" que se pueda "estar apelando a la movilización contra el Gobierno siendo vicepresidenta del Gobierno".

"Si quieres movilizarte contra tu Gobierno, lo más decente desde el punto de vista político es no estar", ha aseverado, aunque ha apuntado después que "ningún ministro quiere dejar de serlo". "Si depende de los ministros no se rompe nada, otra cosa es que dependa de los partidos que conforman el Gobierno", ha apostillado.

En todo caso, el presidente castellanomanchego cree que "la ruptura no tiene por qué ser lo peor, lo peor es tener el enemigo dentro", apuntando que "lo mejor es no hacerse trampas".

DOS DECRETOS, UNA MEDIDA "POSIBILISTA"

En cuanto a los propios decretos, García-Page cree que el hecho de que las medidas se hayan separado en dos textos es "posibilista" ya que "se están intentando sumar peras con manzanas".

A su juicio, los decretos suman medidas que son "antagónicas" porque los tienen que validar "desde la gente más a la izquierda del PSOE hasta gente del fascismo independentista", en referencia a Junts.

En todo caso, el presidente autonómico ha considerado que la medida es "un torniquete" para parar "una hemorragia" surgida con el desahucio de Maricarmen pero ha saludado su llegada.

Para García-Page, en España "no hay estrategia de vivienda" ni en estos años de Gobierno de Pedro Sánchez ni en los anteriores y ha apuntado que hay un "efecto de fondo difícil de concretar" porque "fue tan duro el golpetazo que nos pegamos con la crisis de 2007", que se imputó "en buena medida" a la burbuja inmobilizaria, que ahora hay "una sensación contraria" de que "hablar de vivienda es corrupción".

"Los funcionarios se han vuelto enormemente puntillosos, la legislación se ha ido estrechando y la política se ha ido haciendo cada vez más difícil porque está totalmente atomizada", ha expuesto.

UNA ESTRATEGIA DE "CINCO O SEIS AÑOS"

En cuanto a las posibles soluciones para el mercado de la vivienda, el presidente de Castilla-La Mancha ha argumentado que requieren "tiempo y gran estabilidad política", considerando que un gobierno que tuviera dicha estabilidad tardaría en resolver la cuestión "no menos de cinco o seis años".

Para él, el país necesita "mucho más mercado y quitarnos de complejos y telarañas intelectuales" porque "hay que construir mucha vivienda y de todo tipo", cifrando la cantidad en "no menos de 300.000 o 400.000" al año, mientras que ahora la cifra está "por debajo de 100.000".

Según su opinión, esta estrechez del mercado es la que posibilita la llegada de fondos buitre. "Los buitres son aves carroñeras que acuden cuando el animal está muerto", señalando que lo que está muerto es el mercado de la vivienda y por ello "hay mucha gente que viene y abusa".

En todo caso, ha manifestado que en este asunto hay una responsabilidad del Gobierno "pero la hay del conjunto", recordando que "el 40% o 50%" de los costes de la vivienda tienen que ver con el suelo y esa ley "el PP la bloqueó en el Congreso y ahora está parada".

"Sin esa ley, sin cambios que son necesarios en la legislación de vivienda, que destila más prevención que estimulación, es muy complicado que se arregle el problema", ha razonado.

UNA "CRISIS DE CRECIMIENTO"

Para finalizar, García-Page ha asegurado que parte de esta situación es consecuencia de una "crisis de crecimiento", afirmando que la cuestión viene porque "el país sigue creciendo", algo que "necesita de gestión".

"Los mayores problemas que tenemos son consecuencia del éxito: se nos han quedado estrechas las vías del AVE, pequeñísimas las redes de comunicación y muchas infraestructuras portuarias, las autovías...Eso es síntoma de que el país está en una fase expansiva pero tienen una crisis de crecimiento, distinta a la de los años 80 que era de miseria, faltaba de todo", ha concluido.