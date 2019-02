Page afirma que su primera propuesta la próxima legislatura será una estrategia de futuro para el empleo femenino

Publicado 11/02/2019 12:10:13 CET

CIUDAD REAL, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garcia-Page, ha anunciado este lunes en Ciudad Real que su primera propuesta a los sindicatos y empresarios en la próxima legislatura será la estrategia de futuro para el empleo y autoempleo femenino, así como para la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres.

García-Page, que ha inaugurado el I Encuentro de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Castilla-La Mancha, ha asegurado que ese es el camino para seguir avanzando en el crecimiento económico de la región después de que en esta legislatura se ha trabajado en el apoyo de los sectores de la población que peor lo estaban pasando. "Pero ahora toca acelerar el paso en lo que se refiere a la igualdad porque es imprescindible para el crecimiento económico real", ha sostenido.

El presidente regional ha destacado que, tras la crisis "provocada más por la burbuja financiera que de la construcción", no hay que caer en los mismos errores y para ello no hay que buscar una solución "milagrosa" sino una "rueda" de soluciones como el aprovechamiento turístico, la contratación pública o cumplir con el déficit. "Todo tiene que funcionar, mucha más gente se tiene que animar a emprender, entre ellas las mujeres, porque se puede ensanchar mucho el campo del emprendimiento", ha defendido.

Frente esa apuesta por la mujer, Emiliano García-Page ha alertado de la necesidad de tomar con "precaución y con mucha determinación" las propuestas que están haciendo "algunos" por cuanto suponen un retroceso en los derechos de las mujeres "y que, a este paso, hasta van a acabar con el divorcio".

El presidente de Castilla-La Mancha ha considerado que las propuestas que están lanzando -en referencia a esa vuelta que propone el PP a la anterior ley del aborto-- "suponen pasarse muchos pueblos y no responden a la realidad de la España de hoy". "Plantean ideas que responden a la antigua moviola, intentando volver a la jugada anterior cuando hay cosas a las que no se puede volver", ha añadido.

HABRÁ MÁS ENCUENTROS

Volviendo al encuentro de emprendedoras que este lunes se desarrolla en Ciudad Real, García-Page ha avanzado que no será el último y, "aunque es lamentable que hasta ahora no haya habido un primero", se ha congratulado de que este primero suponga una puerta a la esperanza porque la incorporación de la mujer a la vida económica, social y política no ha llegado a su techo.

A este respecto, ha destacado que las mujeres han sido grandes protagonistas de los planes desarrollados por el Gobierno regional en esta legislatura como en el I Plan de recuperación del Talento, la I Estrategia de Desarrollo Empresarial o la primera línea, en este caso específica, de ayuda a las mujeres emprendedoras; así como en la incorporación de las mujeres al mantenimiento de los servicios públicos "porque son las que mejores notas tienen en las oposiciones".

2018, EL AÑO CON MÁS MUJERES AUTÓNOMAS

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que 2018 ha sido el año en el que Castilla-La Mancha ha alcanzado el mayor número de mujeres autónomas, con un total de 46.000.

Franco ha manifestado que las expectativas son positivas en una región que no quiere renunciar al talento de la mitad de su población, explicando que según los datos del último informe GEM 2017, el grado de emprendimiento femenino se ha duplicado.

En este contexto, ha destacado el apoyo del Ejecutivo regional a las mujeres en iniciativas empresariales y emprendedoras, que ha supuesto el 46 por ciento del total en el marco del Plan de Autoempleo, Creación de Empresas y Emprendimiento.

La consejera ha garantizado que uno de los objetivos prioritarios del Gobierno ha sido y es incentivar el papel de la mujer en las políticas de apoyo empresarial y de emprendimiento. En este marco, ha recordado que el Plan Adelante, dotado con 260 millones de euros, prioriza la participación de mujeres empresarias en todas las líneas de ayuda, con un apoyo a la mujer desde el propio Sistema de Acompañamiento al Emprendimiento, a través de los Centros de la Mujer, hasta las distintas líneas de ayuda económica, en las que prácticamente todas las líneas contemplan medidas de acción positiva para mujeres.

La titular regional de Economía, Empresas y Empleo no ha querido finalizar su intervención sin animar a todas las presentes a solicitar y a informarse sobre las ayudas que el Ejecutivo autonómico presta, para que "sus ideas de proyecto, se conviertan en realidades de negocio".

NECESIDAD DE MAYOR PRESENCIA EN PUESTOS ALTOS

La cualificación de las mujeres también ha sido puesta en valor por el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, quien ha destacado que son las principales beneficiarias del programa Impulsa Agro, "donde buscamos a las personas más cualificadas", por lo que ha reivindicado que, igual que ocurre en la política, es necesaria una mayor presencia en los altos puestos de dirección en las empresas porque será beneficioso para la economía.

Un talento por el que la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha hecho un llamamiento a aprovechar al tiempo que se ha dirigido a las propias mujeres para que "nadie os haga agachar la cabeza" en un momento en el que se cuestionan aspectos logrados con la lucha feminista.

"Somos motor y no podemos retroceder. Tenemos que seguir levantando la voz, mostrando nuestra inteligencia y nuestro valor, porque no queremos dirigir nuestras empresas como un hombre sino como una mujer", ha concluido.