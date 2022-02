Page alerta de que hay "caballos de Troya en el sistema constitucional" y pide acabar con el "frentismo"

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras los resultados electorales de este domingo en Castilla y León, ha abogado por la "estabilidad y la previsibilidad", al tiempo que ha alertado de la existencia de "caballos de Troya" en el sistema constitucional que pretenden acabar con él desde dentro y, por ello, ha pedido acabar con el "frentismo".

García-Page, que ha realizado estas manifestaciones en la apertura del I Foro Económico Español 'Castilla-La Mancha: Logros y Desafíos',

ha centrado su charla en el "éxito" del estado de las autonomías. En ese sentido, ha defendido que Europa ha sido un factor clave, "pese a que ahora no solo haya gente que está en contra de las autonomías, sino contra Europa, cuando ambas cosas han sido aceleradores de la España real, moderna, avanzada, competitiva y de servicio sólidos que hoy tenemos y que no teníamos".

Tras tildar de "contradictorio" que haya gente que "defiende a ultranza la Constitución pero la cuestiona mucho y por partes", ha advertido de que el "desafío primero es poner freno a aquellos que quieren acabar con la Constitución y la unidad". "Hay que defenderla a ultranza, con lo que nos gusta más y lo que nos gusta menos".

Y es que el presidente regional ha insistido en la "unidad" a la hora defender la Carta Magna, sobre todo teniendo en cuenta la "afrenta, rivalidad y hostilidad de quien quiere acabar con el sistema, que incluso lo utiliza para reventarlo desde dentro".

CABALLOS DE TROYA EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL

"Hay caballos de Troya en el sistema constitucional. La democracia tiene esas cosas que permite, tolera o ampara, incluso a veces financia, que haya caballos de Troya que pretenden terminar con lo que les ha puesto en su sitio", ha denunciado García-Page, en referencia a los partidos independentistas.

En su intervención de apertura, el presiente castellanomanchego también ha continuando señalando que, de esas posiciones que niegan "el éxito del régimen del 78", surgen muchas variables políticas que hacen que gobernar con previsibilidad sea cada día más difícil.

"Esto, que no se engañe nadie, es cada vez más complicado y no es bueno. Quitando algunas excepciones como pasó con Feijoó en Galicia, y de alguna manera, no del todo, en Madrid con Ayuso, todo lo demás que estamos viendo en España son fenómenos que conducen a la inestabilidad patológica y espero que no sea crónica, incluido el desgobierno de Cataluña", ha añadido.

En referencia a los resultados electorales de este domingo en la comunidad vecina de Castilla y León, el titular del Ejecutivo regional ha aseverado que "la estabilidad y la previsibilidad son positivas", toda vez que hay gente que "está apostando por cambiar la estabilidad y la certidumbre por la aventura". "Una cosa es calcular, aunque hay que tener osadía para cambiar las cosas, y otra es aventurarse. Eso es malo en cualquier momento", ha avisado.

"El frentismo no arregla las cosas, me da lo mismo que en una parte del frente haya un partido, dos o tres. Los grandes consensos son importantes para lo grande y no solo entre los políticos. Espero que haya margen de cambio en la política española en los próximos años", ha confiado García-Page, que ha criticado que tras las crisis del 2007 "haya gente que alumbró demasiado populismo".

"Ha habido populismo social, y no solo en la izquierda; populismo demagógico; territorial, como el independentismo, y orgánico. Los partidos y organizaciones han ido cayendo en ese populismo, que a veces nos confunde si somos de la especie vertebrada o invertebrada".

FONDOS EUROPEOS

Por último, respecto a los fondos europeos, luego de defender que el balance de gestión del primer bloque de ayuda, la que se dio en los años 80, ha sido "netamente positivo", ha señalado que los 'Next Generation' "tienen que ser lo contrario al pan para hoy y hambre para mañana".

"Tienen que valer para varias generaciones para que la economía resultante dentro de unos años tenga elementos competitivos que no tenemos hoy", ha concluido.

BAÑO EN EL TAJO

Antes de inaugurar el foro, el presidente, a su llegada, ha sido preguntado por si va a recordar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en el mes de junio se cumplen 50 años de la prohibición de bañarse en el río Tajo.

"Se lo recuerdo a diario. No hace falta que cumplamos ningún aniversario", ha contestado García-Page a los medios, añadiendo que

"afortunadamente la ministra Ribera tiene mas sensibilidad en la gestión eficaz del agua".

"Ha limitado más los trasvases que ningún otro ministro en lo que conocemos de la democracia, pero evidentemente queda mucho por hacer", ha zanjado.