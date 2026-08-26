Page avanza que el curso escolar arrancará con cerca de 900 profesores más que el año pasado

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura el gimnasio municipal de Navalcán. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

TOLEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha avanzado este miércoles que el Curso Escolar 26-27, que dará comienzo en breves días, contará con cerca de 900 profesores más que el año pasado y "vamos a tener 6.000 más que cuando entré al Gobierno", al tiempo que ha considerado que "nuestro sistema educativo va a más, atiende a mucha más gente y con mucha más cualificación".

El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones en el marco de la inauguración del gimnasio municipal de Navalcán (Toledo), a donde ha acudido acompañado por la consejera Portavoz del Gobierno autonómico, Esther Padilla, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este contexto García-Page ha anunciado también que el próximo 8 de septiembre, el Consejo de Gobierno, tomará en consideración el anteproyecto de Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

"Hoy lo que se está echando de menos es una buena formación profesional, falta mucha mano de obra cualificada y muchos oficios; hay más de dos millones de puestos de trabajo sin poder cubrir en España", ha argumentado.

"Necesitamos cualificar y cualificar bien en Formación Profesional. Eso significa mejorar el presupuesto, pero mejorar sobre todo los instrumentos" ha abundado el mandatario autonómico según el cual "la buena Formación Profesional hay que hacerla con las empresas para que tengamos el mejor sistema, uno de los más avanzados en toda España".

El principal objetivo de García-Page es que la educación siga siendo universal y gratuita y nadie deje de estudiar por "un problema de bolsillo de los padres". De ahí que "los que más se esfuerzan, los que sacan premio extraordinario y matrícula de honor, los que son nuestra punta de lanza social, de los que nos tenemos que sentir especialmente orgullosos, tendrán gratuita la matrícula no solo del primer curso en la carrera universitaria, sino también en el segundo curso", ha explicado, apuntando que esa es una realidad en este mismo año académico.

Tras felicitar al alcalde de la localidad, Jaime Corregidor, por esta iniciativa deportiva García-Page se ha comprometido con llevar a cabo, "en los próximos años", el arreglo en la carretera que comunica Candeleda con Oropesa.