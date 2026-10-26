Page avanza que los datos de la EPA de este martes dejarán "récord de ocupación y empleo" en C-LM

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Foto de archivo. - JCCM - Archivo

CIUDAD REAL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa que se conocerán este martes dejarán "récord de ocupación y empleo" en la región.

"Mañana se conocerán los datos de la EPA. Yo no soy quién para adelantarlos, pero venimos batiendo récord, y estoy convencido que será así con récord tanto en ocupación como en empleo", ha avanzado desde Almagro el titular del Ejecutivo autonómico, donde ha participado en la clausura de la gala de la cuenta atrás de las votaciones de 'Las Top 100 mujeres líderes'.