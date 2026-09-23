Page avanza que este miércoles arranca el proceso para aprobar la ley que blinda la carrera profesional sanitaria

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que a partir de este miércoles el Gobierno regional inicia el trámite para aprobar la ley "que va a blindar la carrera profesional sanitaria", con la idea de que esta norma quede aprobada en este año 2026.

En declaraciones a los medios desde Mullingar (Irlanda) en el marco de la Mesa del Comité de las Regiones, ha reivindicado que adquirió este compromiso, "pactado también con las organizaciones sindicales", y de este modo va a cumplirse.

"Vamos ser la única autonomía que lo tenga por ley, de forma que de alguna manera lo consolidamos de cara al futuro", ha valorado el mandatario regional, trasladando su "reconocimiento" a todos los profesionales sanitarios. "Estamos muy contentos, estoy muy orgulloso de su trabajo", ha incidido.

Recordando que "hay miles y miles de profesionales más" que cuando entró de presidente, ha puesto el foco en la ampliación de la cartera y la oferta de servicios, las infraestructuras y la tecnología de la sanidad, pero, a su juicio, "el capital humano, los profesionales, sigue siendo la clave".

Para García-Page, es importante que estos profesionales tengan "buenas condiciones laborales", algo que en la región ya tenían, siendo de las primeras en España en este ámbito.

Que estos profesionales se sientan reconocidos genera que Castilla-La Mancha cubra todas sus plazas, y "que la mayoría de la gente que se forma aquí para estudiar medicina se queda aquí". Además, ha señalado que cuando la región saca alguna oferta pública de empleo, tiene un "aluvión de llegadas de cualquier otro sitio".

"Nos importa que no haya muchas plazas sin cubrir, como pasa en muchas autonomías, que no se cubren plazas de primaria, en pediatría o en otras especialidades. Nosotros afortunadamente estamos ofreciendo calidad y estamos ofreciendo condiciones para que realmente toda la inmensa plantilla que tenemos, que ha crecido muchísimo en esta etapa, se mantenga en Castilla-La Mancha", ha rematado.