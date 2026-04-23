Page carga contra el clima político y apela a la unidad: "Ahora lo normal es no aprobar las cosas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, asiste a la V edición de los Premios Cooperativos de Castilla-La Mancha. - JCCM

CIUDAD REAL, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este jueves contra el actual clima político, marcado, a su juicio, por la tensión y la falta de acuerdos, y ha defendido la necesidad de recuperar la unidad como principio básico de la acción pública.

Durante su intervención en la V Gala de Premios Cooperativos celebra en Ciudad Real y organizada por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, García-Page ha lamentado que "hoy es complicado que nos pongamos de acuerdo en lo que es el interés general", advirtiendo de una deriva en la que, según ha señalado, se prioriza la confrontación frente al entendimiento.

En este sentido, ha sido especialmente crítico con el funcionamiento institucional, asegurando que "ahora lo normal es no aprobar las cosas", haciendo la comparación con las cooperativas, donde casi todo se aprueba por unanimidad "para que las cosas funcionen".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que todos los responsables públicos "tenemos como obligación la unidad", desde el ámbito nacional hasta el local, subrayando que ese es el fundamento mismo del ejercicio de un cargo público. "¿En qué momento hemos abandonado que es mejor llegar juntos a la meta?", se ha preguntado.

En esta línea, ha rechazado la existencia de una tensión política que, a su juicio, no se corresponde con la situación económica y del empleo, defendiendo que "no hay derecho a que haya una tensión tan seria".

Frente a ello, ha reivindicado la estabilidad como un valor necesario, afirmando que "bendito aburrimiento, bendita estabilidad".

García-Page ha apelado a la necesidad de reforzar las estructuras que permitan sostener las mejores ideas y ha señalado que el entendimiento debe ser la base del funcionamiento institucional, alertando de las consecuencias de la falta de cohesión.

Para ello, ha utilizado el ejemplo de las cooperativas para ilustrar la importancia del interés común, destacando que su funcionamiento depende precisamente de esa capacidad de acuerdo.