Page carga contra la gestión de las confederaciones hidrográficas: "No hay nadie que esté contento"

Archivo - Fachada de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado duramente contra la gestión de las confederaciones hidrográficas de las distintas cuencas de España por su lenta gestión en la tramitación de expedientes para la agricultura y las consecuencias que genera entre el sector agroalimentario.

Así lo ha indicado el presidente regional durante la inauguración de la Feria Nacional del Campo, Fercam, que se celebra en la localidad ciudadrealeña de Manzanares desde este miércoles.

Page ha asegurado que "no hay nadie que esté contento con las confederaciones" y ha ironizado con que "cualquier día" le considerarán "persona non grata" los presidentes de estos organismos.

A su juicio, las confederaciones "a efectos de policía funcionan", pero "a la hora de gestionar" acumulan "años y años" de retrasos en la resolución de expedientes.

En este sentido, ha lamentado que mientras muchas autorizaciones permanecen pendientes durante largos periodos, sí se envíe personal para imponer sanciones.

"Mientras digo esto, están mandando gente a poner multas, pero es muy triste", ha afirmado el jefe del Ejecutivo regional, que ha asegurado haber trasladado esta situación a distintos ministros de varios partidos.

"Se lo he dicho a unos ministros y a otros que no mandan nada, que las confederaciones hacen lo que quieren", ha aseverado García-Page, quien ha defendido que estos organismos deberían contar con más personal para que "cualquier autorización no tarde años en estar atendida".

El presidente regional ha considerado que España puede decir que funciona correctamente en muchos ámbitos, pero ha remarcado que "hay cosas que no funcionan", en alusión directa a la gestión de las confederaciones hidrográficas.

PRÓRROGA DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA

Por otro lado, pero también en materia hídrica, García-Page ha advertido de las consecuencias que podría tener la aplicación de la Directiva Marco del Agua, que, según ha alertado, podría suponer el cierre de numerosos pozos en La Mancha, especialmente en el Alto Guadiana.

El presidente ha reiterado que el Gobierno regional va a "reforzar la insistencia" para que no se aplique esta directiva y se prorrogue la normativa actual.

Según ha señalado, la entrada en vigor de esa directiva podría conducir a "una solución incomprensible con dramáticas consecuencias".

El presidente regional ha indicado además que la Junta ha presentado alegaciones y que las va a publicar en el Portal de Transparencia para que puedan consultarse.

También ha invitado al resto de administraciones a hacer lo mismo para comprobar "el nivel de batalla" que están dispuestas a dar "más allá de los mítines políticos".

EL RELEVO GENERACIONAL EN EL CAMPO

El presidente de Castilla-La Mancha también se ha referido al relevo generacional en el campo, una cuestión que abordará la próxima semana en Bruselas en el Comité Europeo de las Regiones, donde ha avanzado que representará "a toda España" y, "en buena medida", los intereses de Europa.

García-Page ha defendido que es necesario "explorar y estimular" la incorporación de gente joven al sector agrario, un problema que, según ha subrayado, comparten países europeos con abundancia de agua y otros, como España, donde el agua es "un problema".

En este contexto, ha señalado que la Política Agraria Común, la PAC, debe ser una herramienta clave para favorecer la incorporación de jóvenes al campo.

"Después de décadas gastando miles y miles de millones en el campo, nos estamos encontrando con el riesgo de que vayamos a una sociedad en la que nadie se quiere ocupar de esto", ha advertido.

El presidente regional ha planteado si Europa puede permitirse este escenario en un momento en el que, según ha señalado, faltan trabajadores en distintos sectores. "¿Nos podemos permitir esto?", se ha preguntado, antes de aludir a los problemas para encontrar mano de obra en numerosas actividades económicas.