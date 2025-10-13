Page celebra el "paso adelante" hacia la paz en Gaza y ofrece su colaboración al Estado para ayudar en la recuperación

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha celebrado lo que considera "un paso adelante en un acuerdo de paz" en la masacre sobre Gaza tras los dos últimos años, al tiempo que ha ofrecido "los esfuerzos de la Comunidad Autónoma" para que el Estado "coordine lo que tiene que ser la recuperación física y de salud" del territorio gazatí.

Durante la presentación de la Ciudad del Cine en Toledo, ha abundado en que la recuperación de la tierra palestina tendrá que ser también "anímica".

"Espero que podamos culminar una paz definitiva", ha expresado García-Page.