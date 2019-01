Page se compromete a renovar su juramento a la bandera española en la Academia de Infantería de Toledo

Publicado 07/01/2019 15:05:10 CET

TOLEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha comprometido a renovar su juramento a la bandera española en la Academia de Infantería de Toledo una vez se hayan celebrado las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, como muestra de "responsabilidad" ante el actual contexto político.

Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo autonómico durante la visita que ha realizado este lunes al Ayuntamiento de Velada (Toledo), donde ha estado acompañado por la consejera de Fomento, Agustina García Élez; el presidente de la Diputación provincial de Toledo, Álvaro Gutiérrez; y el alcalde de la localidad, José Luis Cebadera, ha informado la Junta en nota de prensa.

El presidente regional ha respaldado las palabras expresadas por Su Majestad el Rey Felipe VI durante la Pascua Militar en alusión a la bandera española, subrayando que "es de todos y de todas" y asegurando, al mismo tiempo, que "quien no quiere respetar una bandera es que no respeta ni lo que es en sí mismo, ni el país en el que vive y que le da de vivir; que le cuida, educa a sus hijos" o "le permite desarrollarse como persona".

García-Page también se ha comprometido a participar en un nuevo homenaje a la bandera española, como el celebrado en Velada en febrero de 2018 y al que, ha lamentado, no pudo acudir como representante del jefe del Estado en Castilla-La Mancha, por las "trabas y dificultades" impuestas por los anteriores responsables del Ministerio de Defensa.

"Me disgustó muchísimo que, lo que no se hubieran atrevido a hacer desde el Ministerio de Defensa al presidente de Cataluña, País Vasco o la Comunidad de Madrid, se lo negaran al presidente de Castilla-La Mancha", ha explicado Garcia-Page, para quien "no estamos en España para dar cuartos al pregonero a aquellos, no que apoyan a la bandera, sino que se apoyan en la bandera".

ARREGLO DE LA TRAVESÍA CM-5013 A SU PASO POR VELADA

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido la labor desarrollada por el alcalde de Velada, José Luis Cebadera, a quien ha felicitado por haber resuelto, de la mano de la Consejería de Fomento, los problemas de abastecimiento de la localidad a lo largo del presente mandato.

En este contexto, el presidente regional ha anunciado que, "en las próximas semanas", el Gobierno de Castilla-La Mancha comenzará a ejecutar las obras de mejora de la carretera CM-5103 que conecta el centro urbano de Velada con la N-502, y que supondrá la mejora de 1,3 kilómetros y una inversión cercana a los 150.000 euros.

El presidente García-Page ha defendido que "la falta de mantenimiento de las carreteras es un gran derroche" y ha lamentado que, en la anterior legislatura, se realizaran recortes en materia de mantenimiento de carreteras, como si esta política "parara su desgaste" y no "más inversión", como ha sucedido a lo largo de la presente legislatura.