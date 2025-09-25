Page, sobre continuidad de Sánchez, cree que está obligado a "no aflojar" aunque avisa: "No cuesta nada cambiar opinión"

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado ante el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto de presentarse a la reelección en 2027 tras hablar con su familia y su partido, extremo sobre el que ha considerado que está obligado a "no aflojar ni darse por vencido", si bien "no cuesta nada cambiar de opinión".
En una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press, dice que en España, "salvo que un político anuncie su fecha de caducidad, lo normal es que siga hasta que él quiera".
Pero, apunta, "la teoría es que aquí no cuesta nada cambiar de opinión". "Podemos comentar esto y a lo mejor la semana que viene algo distinto".
"No sé si lo ha hablado con la familia y no sé si tenemos el mismo concepto de lo que es el partido. Conmigo no ha hablado, aunque yo sería indiferente", ha apuntado.