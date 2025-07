Page cree que ceder la gestión de impuestos a la Generalitat es "el mayor atentado a la igualdad de oportunidades"

TOLEDO, (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alertado este jueves de que ceder a la Generalitat la gestión de impuestos supone "el mayor atentado a la igualdad de oportunidades" contemplado en la Constitución, añadiendo que "va a ser de lo más amargo" que ha podido ver en la política.

De este modo se ha pronunciado García-Page, durante su intervención en el acto de conmemoración del 50 aniversario de Valquer Laboratorios, tras conocerse que el Gobierno de Pedro Sánchez pacta que el Ejecutivo catalán recaude todos los impuestos de forma gradual, medida incluida en la financiación singular que ambas administraciones cerraron.

"Es la decisión más grave, más negativa y el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles y españolas. Que lo haga gente que se dice progresista, e incluso que se llama de izquierdas, es literalmente dramático", ha criticado.

"Ojalá y me equivoque, pero si eso sucede será para mí probablemente lo más triste que he visto en todo lo que lleva de democracia", ha lamentado el titular del Gobierno castellanomanchego, que ha aseverado que no se va a quedar "de brazos cruzados. Ni yo, y espero que muchísima gente más, que crea en la igualdad", ha apostillado.

"Estamos en un momento en España donde se ha puesto de moda defender lo indefendible. Hay quien incluso pone listón a lo indefendible. Oye, que son tres chorizos, eso vale. Si son cuatro, ¿qué pasa? Qué barbaridades hay que escuchar en estos tiempos en España", ha condenado.