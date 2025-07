Page, "avergonzado" de la foto del Tajo, amenaza con acciones judiciales para que se cumplan las sentencias

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha dicho sentir "vergüenza" por la foto que estos días deja el Tajo a su paso por Toledo, ha amenazado con emprender acciones judiciales si no se cumplen las cinco sentencias del Tribunal Supremo que han de garantizar los caudales ecológicos del Tajo.

Durante su intervención tras firmar los nuevos estatutos de la Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas, García-Page se ha referido al descenso de caudal contabilizado este martes, cuando pasó de registrar 30 m3/s a 13.

"Hay mucha gente que tendría que sentir vergüenza de la foto del Tajo. Mucha gente. Incluso los que nos critican por nuestras posiciones en relación con el trasvase, que dicen que es que no sabemos qué hacer con el agua", ha señalado.

"Me está avergonzando también mucho los incomprensibles retrasos de la Administración del Estado para aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Hay que aprobarlas con urgencia", ha urgido el presidente regional, que ha añadido que "ni si quiera se han hecho públicas".

"Se han filtrado. Que es la moda también ahora en España", ha reprochado, aludiendo también a la filtración de los audios del Comité Federal del PSOE del pasado sábado.

Dicho esto, y pese a aseverar que su Ejecutivo, en general, está muy agradecido a la disposición del propio Ministerio, ha deslizado que "algo tiene que estar pasando para que con algo tan evidente", como es la foto del Tajo, dicha normativa "esté todavía en un cajón".

"No me lo puedo explicar. Y menos aún cuando es coherente con el principio de sostenibilidad ambiental del que tanto se presume. Urjo a que se haga, porque si no nos tendremos que plantear acciones de alcance judicial para defender no ya nuestros derechos, sino el cumplimiento de las sentencias que reconocen nuestros derechos. Y eso, es bastante triste y bastante lamentable".

Por último, ha celebrado que se esté dando luz verde a la ampliación de la capacidad de desalación en el Levante con 25 hectómetros más.

"Me parece estupendo, porque esos son los pasos que hay que dar. Ir buscando alternativas. Nadie quiere que le falte el agua a nadie. Pero habiendo alternativa, hay que gestionarla decididamente. Sin ambigüedades y sin cálculos políticos. Porque esto está muy por encima de cualquier cálculo político", ha concluido.