Page cree que la izquierda del PSOE se va a "pelear por un ladrillo" porque el partido no dejará que le arañen votos ahí

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este jueves que el PSOE "no se puede permitir que le arañen demasiados votos por su izquierda", de manera que en ese espacio "se van a pelear por un ladrillo".

A preguntas de los medios en Toledo por las candidaturas unitarias de la izquierda y la propuesta del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de crear un frente que aúne a todas las izquierdas, García-Page se ha remitido al juego de la silla, "pero hecho sobre un pequeño ladrillo".

"Se van a pelear a la izquierda del PSOE por un ladrillo", pues lo queda a la izquierda del PSOE "es un 4 por ciento, un 3 por ciento, un 5 por ciento", sin darse cuenta, ha añadido, "de que en esta ocasión el PSOE lo que va a reclamar es el voto útil para luchar contra la ultraderecha mundial".