Page cree que la moción contra Torra "canta un poquito más ahora": "Viene dando argumentos desde que es presidente"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este miércoles que la moción de censura que ha presentado Cs contra el presidente de Cataluña, Quim Torra, "canta un poquito más ahora" que si se hubiera presentado en otro momento. "Torra viene dando argumentos para la moción de censura desde que es presidente", ha añadido.

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, el también secretario regional de los socialistas en Castilla-La Mancha ha indicado que "es evidente" que esta moción de censura tiene "una perspectiva muy apariencial" porque no tiene posibilidad de salir adelante aunque se uniera todo el bloque constitucional.

Tras señalar que defiende la legitimidad de que se presente la moción, ha apuntado que "lo razonable es que si se quiere buscar la unidad de todos los partidos que defienden la Constitución en Cataluña, incluso el hecho de que se presentara o no la moción de censura, tenía que haber sido pactada".

En este punto, García-Page ha defendido al Partido Socialista de Cataluña al afirmar que no se puede decir a propósito de si apoyará o no la moción que está con el independentismo. "Ese maniqueísmo de intentar romper al bloque constitucional intentando alguien adelantarse en el pelotón, no es bueno para nadie", ha añadido.

"Hay un planteamiento de puente en el PSC que hay quien lo puede criticar pero que tiene una lógica: Si ustedes se olvidan del independentismo y dejan a un lado esa quimera podemos entendernos sobre los problemas reales en Cataluña. Es un planteamiento posibilista", ha argumentado el presidente regional.

ELECCIONES

Sobre las próximas elecciones, ha afirmado que "la clave de la discordia" no está en el hecho de que se puedan entender dos partidos más a la izquierda o dos partidos más a la derecha, sino que desde hace seis o siete años el factor "que incomoda es el independentismo".

Por ello, ha dicho que "el gran objetivo" de estas elecciones generales debería ser resolver "la paradoja" de que los partidos que puedan "romper" España se presenten con más ganas a los comicios generales que a los suyos propios y que han introducido un factor de "absoluta anomalía".

Con ello ha aclarado que no defiende impedir que los partidos independentistas se presenten a las elecciones generales. "No es tanto eso como el hecho de incorporar al programa político, no ya el querer la independencia, sino buscarla a cualquier precio y subvirtiendo el orden", ha dicho, para aclarar que le parece legítimo que haya gente que defienda el independentismo aunque él lo combata democráticamente.

Con todo, ha señalado que lo que pasó en Cataluña con la convocatoria ilegal del referéndum tiene que tener, desde su punto de vista, consecuencias jurídicas. Así, ha discrepado de sus compañeros de partido que dan a este asunto "un cariz político" y se "quejan" de que haya políticos en las cárceles.

"Si en un estado de derecho atacar la seguridad de una persona tiene consecuencia de cárcel, atacar la seguridad de todo un país tiene que tenerlo", ha zanjado el presidente de Castilla-La Mancha