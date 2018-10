Page cree que la sociedad tiene asumida la importancia de la Defensa para la diplomacia

Actualizado 19/06/2018 11:22:22 CET

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha manifestado que la sociedad "tiene asumido" que no existe "diplomacia, política ni relaciones internacionales" sin el papel de la Defensa.

García-Page, durante su intervención en la inauguración este martes en Toledo del XXX Seminario Internacional de Seguridad y Defensa, organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, ha incidido en que el actual no es un momento en el que se pueda "relativizar" el papel de las Fuerzas Armadas.

El presidente castellano-manchego, que ha estado acompañado por el secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez; el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo; y el secretario general de esta asociación, Miguel Ángel Aguilar, ha asegurado que "nadie discute" que las Fuerzas Armadas son una de las instituciones "con mejores grados de penetración social y preparación".

Además, se ha preguntado si la sociedad actual tiene una mayor seguridad que hace quince años, considerando que "la gente transpira mucha más seguridad" y sin embargo se ha acostumbrado a que las decisiones se tomen "más rápidas".

"Si me dicen hace dos años que una parte de los dirigentes catalanes iban a estar detenidos y no iba a haber convulsión social, porque no la hay, lo que hay es ruido, no me lo creo", ha afirmado.

Del mismo modo, ha celebrado que esa sensación de seguridad haya hecho que en España se haya ido "muy de acuerdo" en los temas esenciales desde la vigencia de la Constitución "a pesar de tener terrorismo interno y de la amenaza del yihadismo".

EL CONOCIMIENTO PÚBLICO DE LOS CONFLICTOS COMO AYUDA A SU SOLUCIÓN

Por su parte, el secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez, ha hecho referencia a la temática del seminario, 'La guerra híbrida. La mentira como arma y la verdad como víctima', ha hecho hincapié en que "sólo el conocimiento público" de lo que ocurre en las situaciones de conflicto puede mover a las sociedades a tratar de ayudar en su solución.

En este sentido, Martínez ha recordado que la guerra híbrida "tiene un efecto devastador en el entorno hipercomunicado" de la sociedad actual, apuntando que el factor más importante de este nuevo tipo de guerra está en la red. "Unas veces son robots y otras ingeniería que usa las principales máquinas de la información", ha señalado, comentando que estas estrategias buscan "incidir en cualquier debilidad que aleje a las sociedades de las instituciones, minar la confianza y debilitar la capacidad de defensa de un país".

Por ello, el almirante ha puesto de relevancia el hecho de tener a periodistas "en primera línea", ya que ellos pueden realizar una investigación "rápida y más rigurosa y transparente de lo que en las Fuerzas Armadas están acostumbrados a hacer. "Frente al encubrimiento de lo híbrido, la verdad constatable", ha apostillado.

El secretario general de Política de Defensa ha opinado que este es "un momento decisivo para afrontar proyectos más ambiciosos" de cara a la protección frente a la guerra híbrida, apostando por la defensa de los valores e instituciones del país, un "rearme institucional" que debe asentarse "en la verdad y la ética".

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NOTICIAS FALSAS

De su lado, el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, ha hecho hincapié en que "lo que antes se intentaba conseguir con cañonazos ahora se está consiguiendo con nuevas técnicas de engaño de opinión pública" a través del uso de las nuevas tecnologías y las noticias falsas.

En este sentido, ha comentado que a estas técnicas "prácticamente no se las ve" pero han influido "decisivamente" en sucesos como las elecciones de Estados Unidos, el Brexit británico o la situación de Cataluña.

Finalmente, el secretario general de esta asociación, Miguel Ángel Aguilar, se ha mostrado "contento" del trabajo hecho con "constancia" en los años de duración de este seminario y ha destacado la utilidad de traer a Toledo a "agentes muy relevantes" de España y otros países para "debatir y avanzar en el conocimiento de los asuntos de la Defensa".