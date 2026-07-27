Page critica la propuesta de financiación lanzada por los independentistas con "agosticidad": "Hay que tener descaro"

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, visita el Centro de Simulación e Innovación de Cuenca (CESICU). - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

CUENCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho que su Ejecutivo no va a tolerar la propuesta de financiación lanzada por los independentistas con "agosticidad", pues, a su juicio, "rompe con el principio de igualdad".

"Hay que tener descaro para intentar, cuando todo el mundo está haciendo las maletas, los que puedan, porque realmente los que están con los incendios no pueden, aprobar casi una infame propuesta de financiación que rompe por completo y de raíz el principio de igualdad", ha denunciado el titular del Ejecutivo castellanomanchego.

Desde Cuenca, donde ha visitado el Centro de Simulación e Innovación de Cuenca (Cesicu), García-Page ha defendido que el Ejecutivo que preside se mantiene "absolutamente radical con el planteamiento de no ceder en lo que a igualdad en la financiación se refiere".

"Alguien pensará que esto es humo político, y no es buen momento para hablar de humo precisamente. Que no se engañen. Cuando nos partimos el pecho por el tema de la financiación, por los cuartos, es por eso. Porque nosotros no queremos el dinero para presumir, ni para buscar romper España. Queremos el dinero para tener de la mejor sanidad, educación o prestaciones sociales", ha insistido.