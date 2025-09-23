Page da ultimátum para las nuevas reglas del trasvase y avanza "acciones procesales" si no llegan en septiembre

TOLEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que si termina el mes de septiembre y no han entrado en vigor las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, su Gobierno y él mismo estarán dispuestos a "acciones procesales para que se cumplan".

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media recogida por Europa Press, ha recordado que hay hasta cinco sentencias del Tribunal Supremo un toda una batería de directivas europeas que defienden los derechos de la cuenca cedente.

"Si termina septiembre y no se ha hecho, no solo tendrá que denunciarse, sino que estaré dispuesto a acciones procesales para que se cumplan"; ha abundado.

"A mí no me gustaría que el Gobierno vaya detrás de los acontecimientos y que cumpla con las sentencias. Dicen que lo van a hacer y además ellos mismos se marcan un plazo", ha insistido, asegurando que el hecho de que no se pongan en marcha es "un incumplimiento flagrante de sentencias", aunque en todo caso tiene la certeza de que el Gobierno "tiene la voluntad de hacerlo".