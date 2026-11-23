Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - PIEDAD LOPEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confiado en que tras las elecciones del próximo 29 de noviembre lo "obligado" sea "acordar" y ha apelado a la "unidad" dentro de la "pluralidad", porque este sentimiento es el que hace falta exhibir como nación.

Tras presidir el acto de recepción del trofeo de la Copa del Mundo de fútbol en el Palacio de Fuensalida, junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha hecho una alusión en su alocución a la cita electoral.

Teniendo en cuenta, según ha afirmado García-Page, que en "las campañas electorales es obligatorio discrepar", ha expresado que "ojalá" esta "obligación de discrepar" solo la tuvieran los políticos "en los 15 días de campaña".

Una vez pasara este periodo, ha señalado que la obligación debería residir en llegar a acuerdos y "no seguir discrepando por todo". Ensalzando que España "es un país enormemente diverso y plural", ha indicado que "la pluralidad es maravillosa si no es a costa de la unidad".

En este punto, ha puesto como ejemplo esta Copa del Mundo, ganada por jugadores de diferente procedencia, que compiten en otros equipos "incluso, a veces, con zancadillas". "Y sin embargo, no les impide sentirse en el mismo equipo. Cuando se trata de jugar con la bandera española es realmente posible", ha ejemplificado.