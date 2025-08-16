Page se despide de Lambán destacando su coherencia y su capacidad intelectual: "Se nos va un referente"

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, se reúnen en Molina de Aragón - JCCM - Archivo

TOLEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha despedido este sábado del expresidente de Aragón, Javier Lambán, en el tanatorio de Ejea de los Caballeros, donde ha destacado su coherencia y su capacidad intelectual. "Se nos va un referente", ha lamentado.

En declaraciones a los medios, García-Page ha mostrado su pesar: "En lo personal lo he sentido muy de dentro porque no solo puedo decir que éramos amigos, y hablar de amistad en política es casi una cosa realmente difícil de pensar. Pero sí, lo éramos. No solo porque compartimos multitud de enfoques, objetivos, principios y valores, sino porque éramos amigos de batalla".

Ha indicado que Lambán es "un ejemplo" y ha mostrado su intención de honrarlo de ahora en adelante, "no solo recordándolo sino poniendo en valor su enorme capacidad intelectual". "Para mí era una persona muy cabal y muy honesta, lo que le llevaba a ser especialmente coherente en los momentos en donde lo cómodo te llevaría a estarte callado, a no hablar, a no hacer nada".

"SIN NINGÚN TIPO DE COMPLEJO"

"Creo que él sintió un impulso moral de ayudar a su tierra, a sus ideas, a las del PSOE, y, por encima de todo, a España. Lo decía sin ningún tipo de complejo y ha defendido desde la socialdemocracia, desde los valores de la izquierda, lo que no solo hemos reflejado entre todos en la Constitución española, sino lo que él realmente creía que tenía que ser el norte de un país en el que creía", ha sostenido.

Tras afirmar que se le va un amigo, el presidente castellanomanchego ha señalado que también "se nos va un referente" y ha añadido que su su huella va a ser "muy importante". "Habrá quien piense otra cosa, pero creo que el legado de Javier va a ser inmenso, porque se correspondía su talla personal y con su talla política".

Preguntado por si el PSOE pierde a uno de sus espíritus más críticos en esta última etapa, García-Page ha señalado que los partidos políticos, y el PSOE, tienen etapas "que van y que vienen y direcciones que entran o que salen, pero lo verdaderamente importante es mantener valores y referencias".

"¿Por qué? Porque hoy casi es una moneda que no tiene curso legal el poder decir que una persona es coherente, que lo es porque dice las mismas cosas en las que piensa, pero que lo es especialmente porque no había enorme diferencia entre su vida personal y la vida política", ha subrayado.

En este punto, ha ensalzado que Lambán fue una persona que se dedicó a la política "por vocación" pudiendo hacer "mil cosas más". "Yo me incluyo también en esa categoría de persona que nos hemos metido en esto por vocación y la ha llevado hasta sus últimos minutos, hasta sus últimos segundos".

García-Page ha recordado que habló hace pocos días con Lambán y lo hizo "un poco" de la situación general del país y de "cómo estaban las cosas y cómo sería un poco la vuelta del verano, sin entrar en profundidades porque realmente siempre que nos llamábamos agotábamos tiempo también en saber cómo estaba la familia y cómo estaba él".

Por último, ha lamentado la "injusticia vital" de que Lambán haya fallecido ahora que le tocaba estar con la familia. "Lo siento muchísimo de corazón, he querido venir a darle un abrazo a la familia porque sinceramente nos sentimos como de la familia", ha concluido.