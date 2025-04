Page dice que la atención sanitaria está garantizada y espera evolución para decidir sobre actividad lectiva

TOLEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que el sistema de salud de la Comunidad Autónoma está garantizado en este contexto de "trastorno severo" que ha supuesto el apagón sufrido en todo el país.

En declaraciones a los medios, ha señalado que "lo que es de máxima urgencia" en los hospitales, está garantizado, y se está reprogramando el trabajo en estas dependencias.

Ha pedido intentar "extremar la prudencia" para "no colapsar ninguna vía de comunicación, no salir de casa, desenchufar aparatos eléctricos y no saturar el 112".

Igualmente, ha confirmado que la actividad lectiva está parada, si bien se analizará la situación a última hora de la tarde para valorar la decisión de cara a este martes