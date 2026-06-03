Page dice que "desde el primer momento" han puesto todos los recursos para actuar en incendio de la Academia

Incendio en la Academia de Infantería.
Incendio en la Academia de Infantería. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 18:56
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TOLEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado este miércoles que "desde el primer momento" han puesto todos los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha a disposición para colaborar en el control y extinción del incendio declarado en la Academia de Infantería de Toledo.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, García-Page explica que, tras la solicitud de apoyo de la UME al Gobierno regional, se han desplegado seis helicópteros, cinco medios terrestres y 35 efectivos del Infocam.

Además, hemos se ha convocado el Centro de Coordinación Operagtiva (Cecop) y elevado la emergencia a Nivel 2 "para reforzar la coordinación operativa entre todas las administraciones y garantizar una respuesta eficaz, por posible afección a la urbanización Las Nieves".

"Seguimos pendientes de la evolución del incendio y trabajando de forma coordinada con todos los servicios de emergencia dispuestos", ha concluido García-Page, quien recomienda "precaución y no acercarse a la zona afectada".

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