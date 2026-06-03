Page dice que "desde el primer momento" han puesto todos los recursos para actuar en incendio de la Academia

Incendio en la Academia de Infantería. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado este miércoles que "desde el primer momento" han puesto todos los recursos del Gobierno de Castilla-La Mancha a disposición para colaborar en el control y extinción del incendio declarado en la Academia de Infantería de Toledo.

En un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, García-Page explica que, tras la solicitud de apoyo de la UME al Gobierno regional, se han desplegado seis helicópteros, cinco medios terrestres y 35 efectivos del Infocam.

Además, hemos se ha convocado el Centro de Coordinación Operagtiva (Cecop) y elevado la emergencia a Nivel 2 "para reforzar la coordinación operativa entre todas las administraciones y garantizar una respuesta eficaz, por posible afección a la urbanización Las Nieves".

"Seguimos pendientes de la evolución del incendio y trabajando de forma coordinada con todos los servicios de emergencia dispuestos", ha concluido García-Page, quien recomienda "precaución y no acercarse a la zona afectada".