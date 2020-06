Page explicita "apoyo absoluto" al Rey y cree que debatir si monarquía o república "no es constructivo" en este momento

TOLEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su apoyo al Rey Felipe VI, agradeciendo sobre todo "el trabajo sincero" que ha desarrollado durante toda la crisis sanitaria, toda vez que ha estado interesado en todo momento en cómo se desarrollaba la pandemia en las comunidades autónomas.

"Quiero testimoniar mi apoyo absoluto al Rey. Nos ha llamado mucho y sin presumir de ello. Más que muchos de la oposición, y más que muchos responsables de Madrid. Agradezco su cercanía sincera", ha apuntado durante una visita a una empresa recién instalada en la comarca de La Sagra toledana.

En este punto, ha considerado que el debate entre monarquía o república no sería "un debate constructivo" en este momento, si bien asegura que entiende "todas las lógicas", pero ha asegurado que "cuando hay políticos que no tienen soluciones a los problemas de verdad, crean problemas nuevos que en el fondo no son nuevos, porque son de toda la vida".