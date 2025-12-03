Page expresa su "consternación, dolor y enfado" por el presunto asesinato machista de Torrijos

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su "consternación, dolor y enfado" ante el "nuevo presunto asesinato machista" ocurrido este miércoles en Torrijos.

"Mi cariño y mi más sentido pésame a la familia y seres queridos", ha indicado en su cuenta en X.

De su lado, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha lamentado que "nuevamente la violencia machista golpea a la región", mostrando su "condena más absoluta", la "repulsa rotunda" y toda su solidaridad con la familia de la mujer asesinada en Torrijos y con toda la localidad.

"Hoy más que nunca es necesario alzar la voz y pedir medidas urgentes y contundentes", ha indicado el dirigente 'popular' en su cuenta de X.

La delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, ha utilizado también su cuenta en X para trasladar su "más sentido pésame". "Estamos todos y todas con la familia y con los vecinos del municipio", ha manifestado.

Desde el PSOE, también en redes sociales, han mostrado su "más absoluta condena a un nuevo caso de presunto asesinato machista en Torrijos (Toledo)". "Como sociedad, no podemos tolerar que el machismo siga matando. Todo nuestro apoyo a familiares y seres queridos", ha expresado.