Page felicita a Tolón por su nombramiento como ministra de Educación: "Va a compartir galería con gente muy ilustre"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Miguelturra (Ciudad Real), la conexión peatonal y ciclista que une esta localidad con la capital ciudadrealeña - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

MIGUELTURRA (CIUDAD REAL) 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha felicitado a la recién nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a quien ha definido como una "paisana" que asume un departamento "importante" en un día que ha calificado como "trascendente".

Durante su intervención en la inauguración de la pasarela ciclopeatonal que une Miguelturra con Ciudad Real, García-Page ha subrayado la relevancia del área que pasa a dirigir Tolón y ha recordado que "siempre hay que tener en consideración la educación".

En este contexto, ha destacado su trayectoria y la relación personal que les une desde hace años, señalando que "nos conocemos de toda la vida".

El jefe del Ejecutivo regional ha añadido que la nueva ministra "va a poder compartir una galería de retratos con gente tan ilustre" que ha pasado por el Ministerio de Educación, citando entre ellos a José María Maravall, Ángel Gabilondo y Alfredo Pérez Rubalcaba, a quienes ha definido como "gente de enorme trascendencia política e intelectual en España".

García-Page ha insistido en que el nombramiento de Tolón supone un reconocimiento a su trayectoria política y ha trasladado sus mejores deseos en esta nueva etapa al frente de un ministerio clave para el futuro del país.