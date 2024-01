Page lamenta que se vea "como delito" hablar con otros presidentes y que se "aplauda" reunirse con Puigdemont

CUENCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado este viernes que se vea "como delito" que pueda hablar con otros presidente de comunidades autónomas gobernadas por el PP, mientras se "aplaude" reunirse con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Así se ha pronunciado García-Page a preguntas de los medios en la localidad conquense de Cardenete, donde ha acudido a inaugurar una escuela infantil.

"O sea que si yo me reúno con Puigdemont, me aplauden. Pero si me reúno con el presidente de Andalucía, se disgustan. Me parece que ese no es el país en el que yo creo", ha afirmado.

