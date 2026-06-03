Page no confirma si se presentará a la reelección pero tiene "ganas" de que C-LM "no se deje arrastrar por la corriente"

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental Madrid, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID/TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ha confirmado si se presentará a la reelección pero ha negado sentirse "cansado" y ha mostrado sus "ganas" de que su tierra "no se deje arrastrar por la corriente". Además, el socialista ha asegurado que "todo lo mal que está la situación en el ambiente político", en realidad a él le motiva "para arreglarlo y para que no se quede así".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, y preguntado por este asunto, el presidente castellanomanchego ha dejado claro que él es del "PSOE vocacional" y "convencido". Sobre si se va a presentar, ha apuntado que esa es una decisión que "nunca he tomado de manera precipitada". "Hay tiempo para todas esas decisiones", ha apostillado.

"Si fuera por ilusión, tengo toda la del mundo", ha dicho un García-Page, que se ve "con ganas", sobre todo, ha puntualizado, de que su tierra "no se deje arrastrar por la corriente". No obstante, ha querido señalar que no tiene tomada la decisión. Sobre los plazos que maneja, el castellanomanchego ha respondido de forma irónica que "hasta el decreto de convocatoria".

"Mis condicionantes son personales", ha argumentado el jefe del Ejecutivo regional, quien cree que Castilla-La Mancha puede "ayudar mucho a que en España haya sentido común". "Creo que va a ser importante para los tiempos que vendrán después que haya gente con sentido común que haga fácil recordar a la gente lo que es el PSOE".

A García-Page, además, le llama la atención que todo el mundo dé por hecho que va a ser candidato. "Incluso muchos en la derecha dan por hecho que voy a ser presidente y sin que yo tenga que decir nada", ha subrayado el presidente autonómico, quien niega estar "cansado" y afirma llevar la "estrategia de los ciclistas".

"A mí no me van a encontrar indiferente con lo que está pasando, ni mucho menos, y menos a un cómplice, desde luego", ha zanjado el tema.