Page a Núñez tras su petición de convocar elecciones: "Aquí no estamos para patochadas, C-LM requiere seriedad"

GUADALAJARA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este viernes contra el presidente del PP, Paco Núñez, después de que ésta haya pedido convocar elecciones en la región. "Lo mínimo que requiere esta región es seriedad. Aquí no estamos para patochadas de ningún tipo", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo regional.

García-Page ha hecho estas declaraciones en Cifuentes (Guadalajara), donde ha colocado la primera piedra del nuevo Centro de Salud del municipio.

"Frente a gente que está pidiendo que nos abramos en canal electoralmente en Castilla-La Mancha" en una situación como la actual, ha afirmado en referencia al líder del PP, el presidente socialista ha exigido "seriedad y respeto a la gente y respeto a las instituciones".

Ha asegurado que a él los que están falleciendo esta semana le preocupan tanto como los de la primera ola, y "lo mínimo" que requiere esta región es "seriedad". "Aquí no estamos para patochadas de ningún tipo", ha insistido.

Así, ha contrapuesto a los se han "dejado la piel" y "mucho más" en intentar salir de esta pandemia y "los que intentan sacar provecho político y electoral de la miseria, de la muerte y de los dramas sociales". "Esto simple y llanamente no puede ser gratis", ha subrayado.

"No puedo poner en la balanza ganar elecciones con salvar vidas", ha dicho García-Page, quien ha apostado por "seguir en una dinámica de responsabilidad". "Yo no me voy a bajar del autobús cuando todavía quedan unos metros para acabar la meta", ha avisado el presidente.