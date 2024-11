Page pedirá en Bruselas que se amplíen ayudas a desastres climáticos en el marco del Comité de las Regiones

ALBACETE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha adelantado en su visita a Letur (Albacete), que el presidente regional, Emiliano García-Page, solicitará en Bruselas, en las próximas semanas, en el Comité de las Regiones que se celebrará el 20 y 21 de noviembre, que se amplíen las ayudas contempladas por desastres climáticos para hacer frente a los efectos de la DANA.

"Pedirá no sólo reforzar este fondo, aumentándolo, también planteará que es necesario disponer de otros fondos que ya tiene la Unión Europea para otros objetivos, como los fondos de cohesión como pueden ser los Feder o el Fondo Social Europeo Plus, e incluso poder utilizar los fondos que en la pandemia se destinaron al Plan de Recuperación para atender también esta crisis climática y que no tengamos un problema de recursos", ha afirmado Caballero.

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha ha visitado la Oficina de Atención a las Víctimas que anunció la pasada semana el presidente regional, desde la que ha subrayado que la atención integral es la que mejor se puede dar.

"Hubiera sido un error que la Administración estatal, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento realizaran esta atención por separado", por eso, ha añadido, "este recurso puede servir de ejemplo para otros municipios afectados en Valencia, que las tres administraciones estemos trabajando de manera conjunta y los ciudadanos sepan que hay una sola puerta a la que dirigirse, que se ha establecido para atender los problemas que ha ocasionado la DANA y esa es la voluntad de los funcionarios que están atendiendo ese servicio".