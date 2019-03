Page pide que se aplique a Torra "la misma disciplina" que al resto si no retira los lazos amarillos y las 'esteladas'

Publicado 19/03/2019 12:05:41 CET

BRUSELAS/TOLEDO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este martes que se aplique al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la "misma disciplina" que se aplicaría al resto si incumple la orden de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios públicos, al tiempo que ha afirmado que el Tribunal Supremo y la Junta Electoral Central no pueden ser "toreados permanentemente" por las autoridades catalanas.

"No deseo que entre en la cárcel el señor Torra, porque además no vamos a terminar ganando para tanta prisión ni creo que la solución sea siempre la cárcel, pero lo cierto y verdad es que el Supremo, y la Junta Electoral, no puede estar toreado permanentemente por las autoridades catalanas", ha expresado en declaraciones a los medios en Bruselas.

En su opinión, si Torra incumple esta orden, se le tendría que aplicar "la misma disciplina" que le aplicaría a él el Tribunal Supremo en ese caso. "Simplemente, todos somos iguales ante la ley y ya está bien de que haya gente que haga demasiada ideología con algo que es de sentido común", ha dicho.

Además, García-Page ha denunciado que es "absolutamente incongruente" que los partidos independentistas, que "lo que exigen es romper España y salirse de España", se presenten a las elecciones generales y "pretendan bloquear la legislatura y también la gobernabilidad de España".

"Son muchos años aguantando que unos pocos diputados que representan solo unos intereses muy sectarios y además inconstitucionales boicoteen o bloqueen la realidad política española. Esto yo creo que no puede permitirse en la próxima legislatura", ha apuntado.

"No me parece ni bien ni mal que se presenten, están en su derecho, y defiendo ese derecho por encima de todo", ha señalado, para después añadir, sin embargo que esto es "querer la ley para aprovecharse de ella y negar la ley cuando se trata de incumplir las sentencias judiciales".