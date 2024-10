Page, sobre el plantón de Ayuso a Sánchez: "Lo que resulta raro fuera de la M-30 seguramente aquí resulta comprensible"

MADRID/TOLEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado, ante la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir al encuentro con Pedro Sánchez previsto para este viernes, que "lo que resulta raro fuera de la M-30 seguramente aquí resulta comprensible".

García-Page, a preguntas de los medios antes de participar este martes en el Foro ABC celebrado en Madrid, ha insistido en que "de la M-30 para adentro", en referencia a Madrid, "es una España distinta" en la que "puede pasar cualquier cosa".

En todo caso, ha querido tener "respeto" con Díaz Ayuso, "el mismo" que quiere que le tengan a él. "Yo no intervengo, puedo hablar de política general si es que afecta a los intereses de mi tierra o de otras autonomías cuando afectan a los intereses de mi tierra", ha apuntado.

NO METERÁ A SUMAR EN LA "FACHOSFERA"

De otro lado, García-Page también se ha pronunciado sobre el acuerdo entre PP y Sumar este lunes en el Congreso para permitir que salieran adelante sus propuestas sobre obligar al Gobierno a tener que pedir autorización a la Cámara Baja para el envío al extranjero de material militar y para que las entidades financieras ofrezcan a sus clientes vías para reclamar cláusulas abusivas vinculadas al pago de la hipoteca, respectivamente.

En este sentido, ha celebrado que "se pueda llegar a acuerdos" y ha ironizado señalando que no incluirá a Sumar en la "fachosfera" por hablar con los 'populares'.

"Lo que puede saber Sumar es que yo no voy a hacer nada para que le hagan una campaña sucia y de insultos como la que a mí, por ejemplo, me hacían desde sus filas cada vez que me he cruzado y he saludado a un presidente del PP, como me pasó en Fitur, que me metieron en la fachosfera. No les voy a incluir en la fachosfera por haber hecho eso".

García-Page ha considerado que esto "no debiera ser ni noticia" pero ha apuntado que "el problema" es que llegar a acuerdos como este "se convierte ya en un estigma", aunque él lo ve "positivo".

En su opinión, hechos como este indican que "a lo mejor la política de muros puede venirse abajo en cualquier momento". "Y yo celebraría que en España no haya muros", ha puntualizado.