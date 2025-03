Page pone en valor la educación universal frente a las "políticas trumpistas" de desmantelarla en Estados Unidos

CIUDAD REAL, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha puesto en valor la importancia de la educación universal frente a las proclamas del presidente estadounidense, Donald Trump, de desmantelar el Departamento de Educación de Estados Unidos.

Así lo ha señalado durante la entrega de los III Premios al Empoderamiento Femenino 'Doña Rosario Laguna', celebrada en la localidad ciudadrealeña de Santa Cruz de Mudela este viernes, desde donde ha defendido la educación como un derecho y un deber fundamental, diferenciándola de otros derechos como la salud, que, aunque esencial, no es una obligación.

"Atendemos a quien necesita asistencia sanitaria, pero nadie está obligado a recibir tratamiento. Sin embargo, la educación es obligatoria y gratuita porque sabemos que, de no serlo, muchos niños no irían a la escuela y las familias más vulnerables no invertirían en su formación", ha afirmado.

El presidente autonómico ha hilado la apuesta por la educación igualitaria de la sociedad española con el importante papel de la mujer en la transformación de España, asegurando que la incorporación de las mujeres al mundo laboral ha sido la mayor revolución social del país en democracia.

"España no podía aspirar a ser un país moderno, competitivo y rico dejando a la mitad de su población al margen", ha argumentado.

Por último, ha destacado que España vive el mejor momento de su historia en términos de progreso e igualdad y ha instado a conservar estos avances en los próximos 50 años.

"La mejor manera de defender este país es conocerlo y hablar bien de él. Cuatro de cada cinco habitantes quieren vivir aquí y tenemos una de las esperanzas de vida más altas del planeta. Eso es el éxito de la democracia", ha concluido.