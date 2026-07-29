Page se pregunta qué gana PSOE en credibilidad contra la corrupción indultando a Borrás por "chantaje independentista"

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JCCM

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha preguntado qué gana el PSOE "en credibilidad" en materia de corrupción tras el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña y de Junts, Laura Borrás, condenada por prevaricación y falsedad documental.

García-Page, en una entrevista en la Cadena Ser, ha manifestado que Borrás ha sido "indultada por corrupción", algo que en el PSOE habían "prometido no hacer nunca".

"¿Ganamos en credibilidad para decirle a la gente que estamos en contra de la corrupción?", se ha preguntado el presidente autonómico, que ha lamentado que "con la que está cayendo" se hagan "indultos por chantaje independentista".

"No hago distintos: ni del PP, ni del PSOE ni independentistas. Hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva y lo hemos prometido", ha manifestado.

En este sentido, ha criticado además que esto se haya hecho "de tapadillo y sin quererlo contar", algo que, en su opinión, demuestra que "ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso".

"Si necesitamos dar una sensación de firmeza y de intolerancia contra la corrupción, no podemos indultar por corrupción, aunque sea ya con agosticidad y cuando todo el mundo está con la maleta hecha para irse de vacaciones", ha concluido.