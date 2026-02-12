Page prevé asistir al acto de la Constitución en Congreso: "La Transición fue un método que tendría que seguir vigente"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page - PIEDAD LOPEZ

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tiene previsto asistir el próximo martes, 17 de febrero, al acto que se celebrará en el Congreso de los para celebrar la Constitución de 1978, que estará presidido por los Reyes de España.

Durante el acto de presentación de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha en Toledo, García-Page ha defendido esta celebración de un "aniversario absolutamente simbólico del comienzo propiamente de la Transición Española".

Sobre esta etapa, ha indicado que no fue sólo una época sino también "un método" que estableció una forma de hacer las cosas, "de intentar poner los intereses generales por delante de todo lo demás, de intentar transar, de intentar incluir a todo el mundo pero dejando claro que no pueden gobernar los radicales".

"Esa forma de entender que pusimos de moda en el mundo de la política los españoles, en la Transición, que fue ejemplar, tendría que seguir vigente. Yo creo que hay que seguir transitando desde el punto de vista del método y, sin embargo, estamos lo más alejados del método que empleamos para el éxito más importante que ha tenido este país, que es lo que nos ha venido pasando desde la Constitución para acá", ha indicado.