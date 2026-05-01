Page reclama "empleo de calidad" en el 1 de mayo y avanza el "mejor dato de empleo" de abril en los últimos 18 años

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado "empleo digno y de calidad" en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, al tiempo que se ha mostrado "muy optimista" por los datos de empleo que arrojará la región la semana que viene, relativos al mes de abril, por que puede ser el "mejor en los últimos dieciocho años".

Desde la Romería del Valle en Toledo, en declaraciones a los medios, ha señalado que "las ansias de la sociedad" se centran en el "empleo digno y de calidad".

La primera perspectiva que dan los datos en la región "es muy optimista" y "muy probablemente" será el mejor dato de los últimos 18 años, ha remarcado.

Este buen dato se produce, ha dicho García-Page, "incluso teniendo como principal queja de muchos de los empresarios dos problemas: el absentismo y la falta de mano de obra para muchos y muchos puestos de trabajo".

Por ello, ha afirmado, el reto pendiente es "encontrar trabajadores para muchos trabajos y encontrar trabajo para muchos otros que, queriendo, no coinciden en esa conveniencia".

No obstante, Castilla-La Mancha está "en expansión" y como presidente regional tiene "motivos e información suficiente de cantidad de proyectos empresariales, como para pensar en el crecimiento empresarial, fuera de las crisis y de los vaivenes que tiene el petróleo, la energía o la política mundial o nacional".