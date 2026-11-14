Page reivindica en Barcelona la "amalgama de identidades" como "muestra de riqueza cultural"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, visita en Barcelona, la Casa de Castilla-La Mancha. - JCCM

TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado este sábado la Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona, donde ha reivindicado la "amalgama de identidades" como "muestra de riqueza cultural".

"Esta casa es testimonio vivo de lo que significa compartir identidades. No hay una sola planta en el mundo, ni una sola planta, ni ningún árbol que tenga una sola raíz. Si somos serios, tenemos que saber que cada uno de nosotros somos consecuencia de muchas raíces. Y España, desde siempre, ha sido un país donde la gente se ha mezclado", ha expresado, según ha informado la Junta en nota de prensa.

De este modo se ha referido esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la importancia que comunidades originarias como la de Castilla-La Mancha en Barcelona han tenido y tienen para el desarrollo de la ciudad catalana.

Arropado por muchos hombres y mujeres que hace más de cincuenta años llegaron hasta Barcelona procedentes de distintos puntos de la Comunidad Autónoma, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado esperanzado en que a partir del 29 de noviembre "no fuera obligado discutir por todo, sino que pudiera abrirse paso también un escenario de consensos, de acuerdos, que son esenciales, porque es lo que pide la inmensa mayoría de la gente".

"Discutir por las identidades, que es lo que ha estado detrás de muchas de las guerras en el mundo, y está hoy, identidades que tienen que ver con la religión que se profesa o con el color de piel. Discutir por eso es lo más poco humano que puede hacer el ser humano", ha apuntado García-Page, al tiempo que ha puesto como ejemplo de convivencia y de lo que significa compartir identidades, lo que se hace en la Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona.

Así, ha considerado que "las batallas que merece la pena dar son las de igualarnos en servicios, en condiciones de vida, la de ayudarnos como país los unos a los otros. Y aquellas batallas que no se pueden dar, que hay que desterrar, son las que generan enfrentamiento entre unos y otros, las que consideran que unos están por encima de otros o que tienen derecho a un determinado privilegio".

El presidente de Castilla-La Mancha ha recibido una placa de plata de recuerdo de los miembros de esta comunidad originaria castellanomanchega, que ha recibido a su vez, una espada toledana de manos del presidente autonómico.

Junto al presidente de Castilla-La Mancha ha asistido a la visita a la nueva sede de la Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero.