Page, sobre la remodelación del Gobierno que propone Yolanda Díaz: "A ver si se va a llevar una sorpresa"

TOLEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, planteara la necesidad de remodelar el Gobierno de Pedro Sánchez: "Pues no lo sé si hace lo correcto la vicepresidenta, a ver si se va a llevar una sorpresa".

Así ha respondido a preguntas de los medios desde Toledo, donde se ha preguntado si esa petición de la vicepresidenta "significa que de no haber remodelación", Sumar se iría del Gobierno. "Esa es la pregunta que me queda por resolver.

Sobre la continuidad de Pedro Sánchez después de que se reafirmara al frente del Gobierno, ha dicho que las políticas sociales "tienen que ser socialdemócratas", y "desde luego hay una enorme diferencia entre las políticas sociales que practica la socialdemocracia y las que pueda practicar la derecha, sin duda de ningún tipo".

"Por eso los corruptos, los abusadores, los que se conducen por la vida sin ninguna base moral, a quien más traicionan es a los pensionistas, a los que más traicionan son a los que necesitan beca, a la gente que necesita una sanidad pública en condiciones", ha zanjado.