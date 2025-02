Page sitúa la clave de un adelanto electoral en lo que suceda a nivel judicial: "Hay muchos asteroides en movimiento"

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha situado este miércoles la clave de un adelanto electoral a nivel nacional en cómo se desarrolle y solvente lo que se está viviendo a nivel judicial, porque "hay mucha presión ambiental y muchos asteroides en movimiento".

"La clave está en saber si lo que se está viviendo a nivel judicial es la tormenta después de la cual vendrá la calma, o no es la tormenta sino ese viento que se levanta fuerte antes de la gran tormenta, en cuyo caso es grave", ha reconocido en un desayuno informativo organizado por La Razón.

No obstante, ha dicho desconocer qué ocurrirá y ha referido que la mayoría de los adelantos electorales "se producen cuando el que gobierna entiende que es el momento oportuno para mejorar resultados" y desde esa lógica, ha añadido, "no lo veo pronto, no lo veo cercano".

Dicho esto, García-Page ha confiado en que "se pueda salir limpio de esta situación". "Confío y deseo que mi partido pueda salir indemne de tanto riesgo ahora mismo, pero es un precipicio peligroso", ha admitido, convencido de que es "incomprensible" lo que está sucediendo, preguntándose "para qué y por qué" está ocurriendo.

En este contexto, el socialista ha lamentado que el análisis que se hace de las cosas "es un mensaje tan frentista que hasta la peor condena es culpa del contrario".

ALDAMA, "BOMBA DE RACIMO"

Siguiendo con la corrupción, y preguntado por el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha manifestado que lo que puede decir con tranquilidad es que no se ha "cruzado" con él. "De algo sirve no llevarse bien, porque a todos nos podrían haber llamado para las mascarillas y tal, pero bueno, mi teléfono no sonó".

"Yo creo que Aldama es una bomba de racimo y que además conecta a todos los sumarios", porque "estaba como un perejil en todas las salsas", ha apuntado, temiéndose que lo que está aflorando con todo esto es que hay conexiones entre distintos dirigentes del PSOE y del Gobierno. Además, ha alertado de la estrategia clara de su defensa para hacer "inviable" la causa y que pueda durar 20 años.

De otro lado, respecto a su futuro, ha incidido en que no está "en ningún tipo de conspiración". "Hablo con tranquilidad y mucha libertad precisamente porque no tengo aspiraciones", ha subrayado, insistiendo en que su intervención "como voz en la política nacional lo es como responsable público" de su región, aunque es "consciente" de que muchas de sus declaraciones "donde más rechinan es en la militancia" de su propio partido.

"No estoy en ninguna conspiración, si quisiera progresar o trepar en el ámbito de mi partido, estaría haciendo la pelota", ha precisado al respecto.

Emiliano García-Page, por otra parte, ha asegurado que no le da miedo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Miedo no me da nadie, ni Puigdemont", ha asegurado, para añadir que le daría solo miedo "que la sociedad española asistiera democráticamente más como espectadores de lo que hacen los políticos que de protagonistas".

A su juicio, "hay interés por relanzar a Ayuso, supongo que para hacerle le puñeta a Feijóo", lo que ha definido como "una técnica bastante elemental y barata". "Yo ya vi antes a ministros que hablaban muy bien de Feijóo para hacerle la puñeta a Pablo Casado".

UNIDAD Y AUTOESTIMA

También se ha referido en otro momento de su intervención a la política americana. "He admirado siempre en los Estados Unidos a los grandes presidentes que han querido que Estados Unidos fuera un líder moral del planeta y hoy es exactamente todo lo contrario", ha dicho, "líderes de lo más inmoral que se puede plantear. Siento decirlo, y más que haya tenido mayoría electoral", ha expresado.

Así, ha incidido en que "no debemos caer en minar nuestra autoestima como europeos" pues "aquí hay un potencial enorme y solo necesita Europa lo mismo que España, unidad", convecido de que "si hay unidad, seremos capaces de ser fuertes frente al bloque chino y al bloque americano, y si no tenemos unidad, pues evidentemente estamos en precario", ha concluido.