Page, a socialistas que le acusan de ser de derechas: "Que vengan a C-LM y comparen cómo están los servicios públicos"

TOLEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en esa región, Emiliano García-Page, se ha reivindicado como líder progresista antes las afirmaciones de algún sector de su partido que le acusa de ser de derechas por enfrentarse en distintos campos de batalla a la doctrina del líder de su partido, Pedro Sánchez, asegurando que para desmentir esa teoría, basta con ver cómo se prestan los servicios públicos en la región que gobierna.

Durante una entrevista en Televisión Española recogida por Europa Press y preguntado directamente por esta premisa, ha dicho que en todo caso no quiere entrar "en diatribas", si bien no acepta "a nadie" que venga a darle "lecciones de izquierda".

"El que quiera que venga y compare en Castilla-La Mancha cómo están los servicios públicos, cómo gestionamos aquí el concepto de igualdad, cómo gestionamos aquí la sanidad, la educación, cómo hemos levantado una región sobre principios de socialdemocracia. Somos, probablemente, el ejemplo más nítido en España", ha aseverado.

Ha sido muy duro al decir que "los que reparten carnés de pureza son un punto fanáticos", pero él es quien lleva 18 años "ganando a la derecha". "De momento puedo presumir de ello, aunque queda mal decir que lo puedo presumir, pero es la realidad".

Tras esta defensa, y tras descartarse como posible relevo de Pedro Sánchez al frente del partido, ha dicho que intenta en su día a día político "ser coherente, algo que es difícil". "Ya he dicho desde el primer momento que no me van a encontrar en ninguna pelea".

En todo caso, ve posible que acabar la legislatura y da por hecho que en ese caso la lógica mandata que Pedro Sánchez sea el candidato, algo "de cajón y de libro".

MÁS SORPRENDIDO POR CERDÁN QUE POR ÁBALOS

En otro orden de cosas, ha sido preguntado por la situación a nivel interno del PSOE tras los escándalos que han rodeado a sus dos últimos secretarios de Organización, zanjando que se ve más sorprendido por ver en los titulares de prensa a Santos Cerdán que a José Luis Ábalos.

Y es que, en su opinión, Ábalos era "un personaje más conocido en Valencia" y "en su trayectoria en el partido", alusión que afirma no se refiere a su presencia en casos de corrupción, sino "en relación a su vida personal". "Ahora ya es innegable el recorrido obsceno y vomitivo. No se imagina el dolor que genera".

Aún así, ha mostrado su "convencimiento" de que "no hay financiación ilegal ni 'Caja B' en el PSOE, "bajo ningún concepto".