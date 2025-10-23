Page urge al Gobierno a rechazar la tramitación en el Congreso de la ley de ERC para que la Generalitat gestione el IRPF

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que dará la "batalla" para conseguir que el Gobierno de Pedro Sánchez rechace la tramitación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley para que Cataluña gestione íntegramente el IRPF, una medida que pactó con el PSOE y de la que depende que se siente a negociar los Presupuestos con el Gobierno.

Así lo ha puesto de manifiesto García-Page durante el acto de celebración del 25º aniversario de la D.O.P. 'Montes de Toledo' y la entrega de los Premios 'Cornicabra 2025' en la sede de Eurocaja Rural en Toledo.

El 31 de octubre acaba el plazo para que el Consejo de Ministros se oponga a la tramitación en el Congreso de la proposición de ley de ERC que exige ya la financiación singular para Cataluña.

Una fecha próxima que ha llevado al presidente de Castilla-La Mancha a hacerse eco de esta iniciativa de ERC que para, García-Page, supone "un cupo para unos a costa de que lo paguemos los demás o que se nos quite a los demás". Y esa es una propuesta que, como todas en la ley, según ha añadido el jefe del Ejecutivo regional, "tiene una clara repercusión en la estabilidad económica del país".

Por ello, según ha explicado García-Page, el Gobierno tiene que primero dar su visto bueno o no. Una propuesta que se debatirá o no en función de que el Gobierno "lo pare o no en el Consejo de Ministros", ha advertido el presidente.

De este modo, ha informado de que el plazo para que el Consejo de Ministros paralice la tramitación "de algo que por completo revienta el equilibrio entre ingresos y gastos en el Estado y que nos afecta", acaba el 31 de octubre. Así, García-Page ha reclamado, y ya ha avanzado que lo hará "insistentemente hasta esa fecha", para que el Consejo de Ministros rechace la tramitación de esta propuesta ya que "rompe por completo el equilibrio y vulnera la ley".

Dicho esto, ha confiado en que el Gobierno "cumpla con su obligación", porque de lo contrario, ha avisado el presidente castellanomanhego, "estarán no solo incumpliéndola, sino haciéndole un flaquísimo favor al concepto de igualdad entre unos y otros".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Al hilo, ha abundado sobre el sistema de financiación autonómica, un sistema que, según Page, hay que definirlo entre todos los españoles, jugar con las mismas reglas y negociarlo en la misma mesa ya que, de lo contrario, "alguien saldrá ganando y los demás saldrán perdiendo". "No hay vuelta de hoja, si es de sentido común".

"Va mucho más allá de la izquierda y la derecha. Es casi de elemental sentido. Por eso es importante realmente que no cejemos nunca nuestro empeño", ha subrayado García-Page.

Una batalla en la que, según ha manifestado, hay que estar permanentemente. Una defensa que terminará "saliendo bien" --ha augurado-- porque "las cosas que son imposibles son imposibles".