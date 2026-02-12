Page valora el crecimiento en población de Castilla-La Mancha, que tiene 100.000 habitantes más que cuando tomó posesión

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.Foto de archivo. - JCCM

TOLEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha valorado el crecimiento del 0,27% de la población en la región en el cuarto trimestre de 2025, que la sitúa como la segunda con mejor evolución entre las comunidades autónomas, y ha precisado que la Comunidad Autónoma "tiene hoy 100.000 habitantes más" que cuando tomó posesión.

Durante el acto de presentación de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha en Toledo, García-Page ha hecho alusión así a la Estadística Continua de Población publicada este martes por el INE.

Ha querido destacar ese dato "en un momento en el que España está entre las tasas más bajas de producción de niños, para entendernos, de crear, y en el que tampoco Castilla-La Mancha es la que más emigración recibe del conjunto de España".

Dicho esto, ha apuntado que ser la segunda región que más ha crecido en el último año, no solo se debe a la gente que recala en los corredores o en Toledo porque "ya no se puede permitir vivir en Madrid", sino que la población está creciendo en el conjunto de la región, en las cinco provincias", incluso en las zonas afectadas por la ley de lucha contra la despoblación.

"Estamos contentos, crecemos en población, los segundos que más crecemos en población en España, crecemos en empresas, de los que más crecemos en empresas, y seguimos encabezando el ranking de confianza empresarial", ha resumido.