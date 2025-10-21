Page ve "de alto voltaje" el "riesgo" de que esta sea la única legislatura de la democracia sin aprobar presupuestos

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apuntado este martes que "sería incomprensible" que el Gobierno central no fuera capaz de aprobar unos presupuestos durante su mandato, y ha avisado de que este "riesgo" es "de alto voltaje".

El socialista se ha pronunciado así, a preguntas de los medios desde Villarrubia de Santiago (Toledo), después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurase que llevará la senda de estabilidad y el techo de gasto dentro de "unos días" al Consejo de Política Fiscal.

"Lo que sí me parece es que hemos sorteado ya más de la mitad de la legislatura y, sinceramente, estar ante el riesgo de que esta sea la única legislatura en toda la democracia en la que no se ha podido aprobar un solo presupuesto, ese riesgo es de alto voltaje", ha dicho. "De altísimo voltaje", ha remarcado.

Aunque ha destacado que anuncios sobre cuándo se van a presentar las cosas los está escuchando "desde hace meses", ha incidido en que habrá que ver "cuándo se convocan las reuniones y qué se presenta" por parte del Gobierno.

"Realmente sería incomprensible que tuviéramos un mandato en el que no fuera capaz el Gobierno de aprobar unos presupuestos, y realmente ya llevamos incluso varios años sin que se presente", ha destacado el presidente autonómico, que ha indicado que "cuando antes" se haga mejor. "Mañana mejor que pasado mañana, pero mucho mejor haberlo hecho ayer".

Sobre la posibilidad de que esos presupuestos no salieran adelante y preguntado por qué debería hacer en ese caso el Gobierno, ha asumido que es "el único que no puede darle consejos" al Ejecutivo central. "Normalmente terminarían haciendo lo contrario de lo que yo les aconsejara". "Sé lo que haría yo. Es evidente", ha concluido.