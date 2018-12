Page ve que el "ibuprofeno era obligatorio" y avisa que no se cruzarán de brazos si independentistas no deja de enredar

Publicado 13/12/2018 10:46:43 CET

Aclara que "si un partido se instala en el desacato constitucional cualquier sistema se tiene que defender"

TOLEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido este jueves que el "ibuprofeno era obligatorio", en referencia a las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, sobre Cataluña, pero ha avisado de que "esto tiene que tener una meta y si los independentistas dicen que no van a dejar de enredar y tocar el sistema, los demás, lo que no podemos hacer, es cruzarnos de brazos".

García-Page ha dicho coincidir "sustancialmente" con las declaraciones de Borrell, reconociendo que la "política del ibuprofeno" no había funcionado para rebajar la crispación en Cataluña, asegurando que cuando vas al dentista no te hacen nada si primero no bajan la inflamación y destacando que "habría que ver cómo estábamos de no haberlo aplicado".

En este contexto, y preguntado por sus reflexiones sobre la posibilidad de ilegalizar partidos independentistas, García-Page ha aclarado que en ningún caso hablaba "de que se ilegalice el concepto de independencia" ni de ilegalizar una formación por el hecho de que piense en ella, pero "cuando una organización, defienda una cosa u otra, se instala en el quebranto constitucional, en el desacato constitucional, cualquier sistema se tiene que defender".

"No sugerí como tal que se ilegalice un partido que defiende la independencia, sino que al paso que van, si se instalan estructural y sistemáticamente en el desacato absoluto, habrá que responderle con una autodefensa del sistema", ha argumentado el presidente de Castilla-La Mancha en sendas entrevistas en la Cadena Ser y el Programa de Ana Rosa en Telecinco, recogidas por Europa Press.

De otro lado, ha incidido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se llevará las elecciones al mes de otoño porque "es muy complicado negociar un escenario presupuestario para el año 2020" y porque "aguantar dos presupuestos prorrogados es mucho más complejo", rechazando que se le esté "poniendo fecha de caducidad permanente a un gobierno todos los días".

El socialista ha recordado que la moción de censura tenía como objetivo convocar elecciones, pero antes dar estabilidad al país, y ahora se está produciendo esa fase de "estabilización un tanto compleja", ha admitido, en referencia a la situación de Cataluña. Sobre este último asunto ha reseñado que quien tiene que tomar la iniciativa, a la hora de aplicar el artículo 155, es el Gobierno.

"No se puede plantear por unas declaraciones de Torra", ha opinado, convencido que el Ejecutivo "está obligado a plantearlo" si entiende "que hay un quebranto jurídico, objetivo" de alegalidad constitucional. De hecho, ha confesado que el propio Pedro Sánchez le ha dejado "muy claro que si tiene que aplicar medidas constitucionales las va a aplicar y probablemente con más contundencia que el PP". "No quiero hablar en su nombre, pero esto no es un escenario imposible", ha añadido.

VOX AL 8% EN C-LM

Preguntado por las elecciones andaluzas, ha admitido que "nunca sabe uno por dónde van a salir las cosas", aunque en el caso de Andalucía hubo "factores de todo tipo" entre los que se coló el independentismo, más que la gestión de Pedro Sánchez.

"Había el convencimiento unánime de que Susana iba a seguir siendo presidenta" y cuando se da por hecho que alguien va a salir la gente se queda en casa, ha argumentado, a lo que hay que sumar que "nadie previó que Vox pudiera sacar doce diputados".

Sobre las encuestas que maneja en Castilla-La Mancha sobre esta formación, Emiliano García-Page ha indicado que ahora mismo Vox está "en el 8 por ciento" en la Comunidad Autónoma.