Page vuelve a cargar contra la financiación: "No nos vamos a tragar el modelo de Junqueras de ninguna de las maneras"

Archivo - El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental Madrid, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

GUADALAJARA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a cargar contra la financiación autonómica, ha insistido en reclamar una Conferencia de Presidentes y ha apostillado: "No nos vamos a tragar el modelo de Junqueras de ninguna de las maneras".

En declaraciones a los medios desde Jadraque, donde preside el acto de Reconocimiento de Responsabilidad Demográfica en Castilla-La Mancha, García-Page --en relación a su petición de Conferencia de Presidentes-- ha asegurado que las autonomías se merecen "un mínimo de respeto".

Dicho esto, considera que un asunto tan relevante como es el de la financiación autonómica no puede despacharse en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, "en el que ya el Gobierno de España se reserva por reglamento la mayoría", es decir, "es una reunión de trámite siempre para ellos".

"Sería para mí enormemente grave que como --ya en los últimos dos o tres veranos siempre--, con agosticidad, sin haber querido hablar del tema de financiación en el Comité Federal, en contra de las resoluciones del Congreso del propio Partido Socialista; que sean los que se llaman de izquierda los que le peguen el tajo al principio de igualdad de oportunidades", ha abundado García-Page.

Además, ha apuntado que el simple hecho ya de que se tramiten al mismo tiempo unos presupuestos que --"ya veremos si salen"-- con la financiación, "no deja de ser sino estar otra vez de rodillas" intentando "imponernos" a todas las autonomías "el modelo de separatismo fiscal", el modelo --en definitiva-- de "privilegios" que pactó el gobierno con Junqueras y los independentistas.

Y es que, ha querido subrayar el presidente regional, "no nos vamos a tragar el modelo de Junqueras de ninguna de las maneras".