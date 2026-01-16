Page se vuelve a colar entre los líderes autonómicos que los votantes elegiría como presidente del Gobierno según el CIS

Archivo - El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

TOLEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a aparecer como uno de los líderes autonómicos que la opinión pública preferiría como presidente del Gobierno, según se desprende del Barómetro de Opinión de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El mandatario castellanomanchego aparece entre un 0,7% de los encuestados en respuesta espontánea a la pregunta "¿Quién preferiría que fuese el/la presidente/a del Gobierno en estos momento?".

Entre los presidente regionales que aparecen, destaca Isabel Díaz-Ayuso, con un 3,8% de los encuestados y el mandatario andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, con un 0,4%.

El presidente de Castilla-La Mancha es la opción favorita del 1,2% de los encuestados que ofrecían un nombre en concreto como preferencia, discriminando al 36,7% de los encuestados que rechazaban ofrecer un nombre concreto o directamente indicaban que ninguno de los actuales representantes políticos o institucionales.

No es la primera vez que García-Page aparece en las respuestas de los encuestados. El pasado mes de noviembre, el mandatario regional ya aparecía como preferencia del 0,3% de las personas encuestadas en el Barómetro del CIS.